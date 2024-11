Ακόμα δεν ήρθε ο Λόνι Γουόκερ στην Ευρώπη και ετοιμάζεται να φύγει: Η πρόταση των Νάγκετς και οι Σέλτικς

Ο Λόνι Γουόκερ αποτέλεσε την μεταγραφική υπέρβαση της Ζαλγκίρις Κάουνας, η οποία τον ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, παρά τις φήμες που υπήρχαν για ενδεχόμενη απόκτησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο παίκτης διαθέτει NBA-out στο συμβόλαιό του έως τις 18 Φεβρουαρίου και ήδη δύο ομάδες από το NBA κοιτάζουν την περίπτωσή του, σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στάιν αναφέρει ότι οι Ντένβερ Νάγκετς και οι Μπόστον Σέλτικς είναι οι δύο ομάδες για τις οποίες ο Γουόκερ θα μπορύσε να επιστρέψει στο NBA κατά τη διάρκεια της σεζόν, με την ομάδα του Νίκολα Γιόκιτς να σκέφτεται ήδη να του προσφέρει συμβόλαιο.

Denver has emerged as a «team to watch» alongside Boston for Lonnie Walker’s potential NBA return as the season unfolds, league sources tell @TheSteinLine

More on Walker’s move to the EuroLeague with Žalgiris Kaunas in the latest This Week In Basketball: https://t.co/I1HDxIpOpb

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 4, 2024