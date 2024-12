Ενδιαφέρονται πέντε ομάδες του NBA για τον Λόνι Γουόκερ

Οι τρομερές εμφανίσεις του Λόνι Γουόκερ στην Ζαλγκίρις Κάουνας δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τους ανθρώπους του NBA και όπως ανέφερε γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, πέντε ομάδες ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο Μαρκ Στάιν κάνει λόγο για τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τους Φιλαντέλφια Σίξερς, τους Μαϊάμι Χιτ, τους Ντένβερ Νάγκετς, αλλά και τους Μπόστον Σέλτικς, με τους οποίους έκανε και προετοιμασία στην preseason, με τους πρωταθλητές του NBA να μην τον υπογράφουν τότε, αλλά τώρα να τον θέλουν με συμβόλαιο.

Σημαντική υποσημείωση πως ο παίκτης διαθέτει στο συμβόλαιό του με την Ζαλγκίρις NBA-out, το οποίο όμως είναι έως τις 18 Φεβρουαρίου. Δηλαδή τότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για να τον αποκτήσει κάποια ομάδα αν ενδιαφέρεται για εκείνον. Την τρέχουσα σεζόν στην EuroLeague μετράει 14.7 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Lonnie Walker IV is drawing NBA interest and can be bought out of his Žalgiris contract in the EuroLeague by any NBA team until Feb. 18.

Potential suitors said to include Sixers, Wolves, Heat, Nuggets and Celtics. Walker went to camp with Boston.

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 30, 2024