Πιτ Ντόχερτι -Κινδυνεύει να ακρωτηριαστεί στα δάχτυλα των ποδιών λόγω του διαβήτη τύπου 2

Ο Πιτ Ντόχερτι αποκάλυψε ότι οι γιατροί τον προειδοποίησαν ότι κινδυνεύει να ακρωτηριαστεί στα δάχτυλα των ποδιών του λόγω του διαβήτη τύπου 2, από τον οποίο πάσχει. Ο 45χρονος τραγουδιστής των Libertines, ο οποίος διαγνώστηκε με τη χρόνια ασθένεια πέρυσι, εμφανίστηκε καθιστός στις πέντε τελευταίες συναυλίες της ευρωπαϊκής του περιοδείας.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Μόναχο, ο Πιτ Ντόχερτι μίλησε στους θαυμαστές του ενημερώνοντας τους για την υγεία του.

Μου λείπει η πειθαρχία

Είπε: «Είδα τον γιατρό σήμερα και μου είπε ότι πρέπει να ξεκουράζεις τα πόδια σου όσο περισσότερο μπορείς, αλλιώς θα χάσεις τα δάχτυλα των ποδιών σου». Όσοι πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για πολλά συναφή προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού ποδιών ή δαχτύλων.

Την περασμένη άνοιξη, ο Πιτ Ντόχερτι επιβεβαίωσε τη διάγνωση της ασθένειάς του λέγοντας: «Διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 2. Και προς το παρόν, μου λείπει η πειθαρχία για να αντιμετωπίσω τη χοληστερόλη».

«Είμαι ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος»

Εγκατέλειψα τα «δηλητήρια»

Ο Πιτ Ντόχερτι, ο οποίος έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη με τα ναρκωτικά, πέρασε στην αποτοξίνωση για να βελτιώσει την υγεία του, μετά την αυστηρή προειδοποίηση του γιατρού του.

Μιλώντας στο Saturday Magazine του Guardian, είπε: «Εγκατέλειψα τα “δηλητήρια” και η υγεία μου βελτιώθηκε. Μετά σου λένε, όμως, ότι το αλκοόλ, το τυρί και η ζάχαρη είναι εξίσου κακά και ότι ήσουν πιο υγιής όταν έπαιρνες ηρωίνη».

Στη συνέχεια, ο Πιτ Ντόχερτι αποκάλεσε τον εαυτό του «λαίμαργο».

«Δεν είναι αστείο», είπε. «Έχω διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2. Και αυτή τη στιγμή μου λείπει η πειθαρχία για να αντιμετωπίσω τη χοληστερόλη».

Ο σταρ είχε δηλώσει προηγουμένως στην Evening Standard ότι ο γιατρός του είχε πει ότι έπρεπε να αλλάξει αμέσως τη διατροφή του. «Είδα έναν ηπατολόγο που λέει ότι πρέπει να αλλάξω τη διατροφή μου – όχι τυρί, όχι γάλα.

»Αλλά το τυρί είναι τόσο καλό…».

Εντοπίστηκε να βγάζει βόλτα τον σκύλο του, με γκρίζα μαλλιά και πιο πολλά κιλά, ενώ κρατούσε μια φέτα τυρί την οποία απολάμβανε ως σνακ

Εξαρτημένος από το τυρί

Το 2021, ο Πιτ Ντόχερρι είπε ότι είχε εγκαταλείψει τα ναρκωτικά και αντί γι’ αυτό απολάμβανε τυρί με τοστ. Είπε στη Sun για τον νέο του τρόπο ζωής: «Μου αρέσει το Comté [είδος γαλλικού τυριού], το Comté στο τοστ. Η ένοχη απόλαυσή μου είναι ο ύπνος.

»Για χρόνια και χρόνια, έμενα ξύπνιος για πέντε ή έξι ημέρες και μετά κοιμόμουν για 24 ώρες, οπότε τώρα αγαπώ τον ύπνο. Αυτή τη στιγμή είμαι καθαρός. Σταμάτησα να παίρνω ηρωίνη και κεταμίνη».

Και πρόσθεσε: «Μου αρέσει να πειραματίζομαι, να φτιάχνω κοκτέιλ με σαμπάνια, λίγο ρούμι, χυμό πορτοκαλιού, φαίνομαι λίγο αλκοολικός, αλλά δεν είμαι – μου αρέσει να πίνω και πολύ νερό».

Ο Πιτ Ντόχερτι μετακόμισε στη Γαλλία με τη σύζυγό του Katia de Vidas και την κορούλα του Billie-May πριν από αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι ο Πιτ απολαμβάνει την αλλαγή ρυθμού. Εντοπίστηκε να βγάζει βόλτα τον σκύλο του, με γκρίζα μαλλιά και πιο πολλά κιλά, ενώ κρατούσε μια φέτα τυρί την οποία απολάμβανε ως σνακ.

«Από τη μία, σας ευχαριστώ, από την άλλη f**k you»

Ο Ντόχερτι είχε πει στο παρελθόν στον ντοκιμαντερίστα Louis Theroux ότι ήταν «ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος» στη σειρά Louis Theroux Interviews. Λόγω του προηγούμενου τρόπου ζωής του, ο μουσικός παραδέχτηκε ότι δεν βλέπει τον εαυτό του να ζει πολύ και είπε ότι πιστεύει ότι «ο θάνατος παραμονεύει».

Έχει κόψει τα σκληρά ναρκωτικά εδώ και τρία χρόνια, αλλά είπε ότι εξακολουθεί να πίνει και εθεάθη να πίνει ρούμι και να καπνίζει μανιωδώς στη συνέντευξη του Theroux. Ο Πιτ Ντόχερτι είναι επίσης το θέμα μιας ταινίας που επικεντρώνεται γύρω από τους δαίμονές του, η οποία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες πέρυσι.

Οι Πιτ Ντόχερτι και η Katia de Vidas μιλούν για το ντοκιμαντέρ «Peter Doherty: Doherty: Stranger in My Own Skin»

Το «Peter Doherty: Stranger In My Own Skin» δείχνει την έκταση του φρικτού εθισμού του στα ναρκωτικά, τις οδυνηρές ερμηνείες του στο αποκορύφωμα της ασθένειάς του και περιέχει επίσης σκηνές με τη φίλη και ερωμένη του Amy Winehouse.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε από τη σύζυγό του Katia de Vidas επί μια δεκαετία -σε ανατρεπτικές σκηνές τον βλέπουμε να παίρνει ναρκωτικά και στη συνέχεια να σπαρταράει. Τον βλέπουμε επίσης να δένει έναν επίδεσμο γύρω από το χέρι του λίγο πριν κάνει ένεση ηρωίνης, πριν τις σκηνές που τον δείχνουν να φωνάζει σε ένα πλήθος θαυμαστών του: «Από τη μία, σας ευχαριστώ, από την άλλη f**k you».

Μιλώντας στην ταινία, λέει: «Τα σκληρά ναρκωτικά μπήκαν στη ζωή μου και σιγά, σιγά και στη συνέχεια πολύ γρήγορα, πήραν τον έλεγχο».

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Πιτ Ντόχερτι / Wikimedia Commons