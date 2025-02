Ο Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά το Super Bowl, έδωσε το παρών σε ένα ακόμη μεγάλο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε την Κυριακή στους αγώνες αυτοκίνητων Daytona 500 όπου μάλιστα έκανε έναν γύρο στην πίστα των 4χλμ με την προεδρική λιμουζίνα.

Η Daytona 500 είναι μία από τις πιο διάσημες και σημαντικές κούρσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Daytona International Speedway, στην πόλη Daytona Beach στη Φλόριντα, και αποτελεί τον πρώτο αγώνα της σεζόν της NASCAR Cup Series.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθη στο γεγονός για δεύτερη φορά ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε την εναρκτήρια διοργάνωση ως ένα ενοποιητικό γεγονός που διαθέτει ένα πνεύμα το οποίο θα «τροφοδοτήσει τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής», μια εποχή που, όπως έχει δηλώσει, θα έρθει υπό την ηγεσία του.

Σε προεδρικό μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς το Daytona Beach, Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Daytona 500 ενώνει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα σε ένα «κοινό πάθος για την ταχύτητα, την αδρεναλίνη και τη συγκίνηση του αγώνα».

«This is your favorite President…»

President Trump gets on the radio to all the drivers while taking a lap in the beast at the Daytona 500.

Trump gets outta the beast to shake the hands of the troop at the Daytona 500 🏁

Trump lost weight… look how trim he got pic.twitter.com/O4gcBVMZfX

— @Chicago1Ray 🇺🇸 (@Chicago1Ray) February 16, 2025