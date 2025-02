«Είναι κόλαση»: Η Ελίζαμπεθ Χολμς μιλάει για πρώτη φορά μέσα από τη φυλακή

Το 2014, η Ελίζαμπεθ Χολμς, τότε 30 ετών, χαρακτηρίζονταν το «χρυσό κορίτσι» της Wall Street. Είχε εγκαταλείψει το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και είχε ιδρύσει μια εταιρεία που αποτιμήθηκε στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, επειδή υποτίθεται ότι θα έφερνε επανάσταση στoν τομέα της υγείας.

Με λίγες σταγόνες αίματος, η Theranos υποσχόταν ότι το τεστ Edison θα μπορούσε να ανιχνεύσει γρήγορα παθήσεις όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετείχαν μεγαλοστελέχη από τον Χένρι Κίσινγκερ μέχρι τον Τζέιμς Μάτις.

Αλλά μέχρι το 2015, το τζάμι άρχισε να ξεθολώνει, και μέσα σε ένα χρόνο, η Χολμς αποδείχθηκε ότι χάριζε κάλπικες ελπίδες (έναντι πολλών εκατομμυρίων). Η τεχνολογία που διαφήμιζε δεν λειτουργούσε, και μέχρι το 2018 η εταιρεία που ίδρυσε είχε καταρρεύσει.

Τον Ιανουάριο του 2022, η Χολμς κρίθηκε ένοχη για τέσσερις κατηγορίες εξαπάτησης επενδυτών και τον Νοέμβριο καταδικάστηκε σε πάνω από έντεκα χρόνια φυλάκισης. Περισσότερες πληροφορίες γύρω από την πτώση της Theranos αποκαλύφθηκαν στη δίκη, με τους εισαγγελείς να κατηγορούν τη Χολμς για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων κατά τις τελευταίες ημέρες λειτουργίας της Theranos.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Χολμς κατηγόρησε τον πρώην φίλο και συνέταιρό της, Ραμές «Σάνι» Μπαλουάνι, για συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των φερόμενων εγκλημάτων, τα οποία επηρέασαν την την ψυχική της κατάσταση καθώς όπως η ίδια υποστήριξε, ο Μπαλουάνι ήλεγχε μέχρι και το φαγητό της.

Στο σήμερα

Η αμφιλεγόμενη ιδρύτρια της Theranos, η οποία ενέπνευσε την επιτυχημένη σειρά του Hulu «The Dropout» με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Αμάντα Σέιφριντ, μίλησε για τη ζωή εντός φυλακής σε συνέντευξη στο περιοδικό People που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

«Είναι σουρεαλιστικό. Άνθρωποι που δεν με έχουν γνωρίσει ποτέ, θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα για εμένα. Δεν καταλαβαίνουν ποια είμαι. Αυτό σε αναγκάζει να περνάς πολύ χρόνο αναρωτώμενος για την πίστη [σου] και ελπίζοντας ότι η αλήθεια θα νικήσει», δήλωσε η Χολμς στο People. «Βαδίζω έχοντας πίστη και, τελικά, [έχοντας για συντροφιά μου] την αλήθεια, αλλά ήταν κόλαση και βασανιστήριο να βρίσκομαι εδώ».

«Πολλές από τις γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή δεν έχουν κανέναν και μόλις μπουν εκεί μέσα, ξεχνιούνται. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι φτιαγμένα για να βρίσκονται μέσα σε κελιά»

»Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν τότε», δήλωσε η Χολμς στο People. Αν και δεν παραδέχτηκε ποτέ κάποιο αδίκημα, η πρώην επιχειρηματίας είπε στο πρακτορείο ότι «υπάρχουν πράγματα που θα είχα κάνει διαφορετικά».

Και, παρά την παγκόσμια φήμη της ως απατεώνισσας της βιοτεχνολογίας που έθεσε σε κίνδυνο ζωές, όπως υποστήριζε στο Μέσο σχεδιάζει να συνεχίσει την καριέρα της στην τεχνολογία της υγείας μετά την αποφυλάκισή της. «Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχω συνεχίσει να εργάζομαι πάνω στην έρευνα και τις εφευρέσεις μου», λέει. «Παραμένω απόλυτα προσηλωμένη στο όνειρό μου να κάνω προσιτές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης διαθέσιμες σε όλους».

«Με πληγώνει που αναγκάζω την οικογένειά μου να υπομένει αυτό το μαρτύριο»

Η Χολμς μιλώντας στο περιοδικό αναφέρθηκε και στην εύθραυστη ανθρώπινη φύση η οποία δεν χωράει σε μικροσκοπικά κελιά σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

«Πολλές από τις γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή δεν έχουν κανέναν και μόλις μπουν εκεί μέσα, ξεχνιούνται. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι φτιαγμένα για να βρίσκονται μέσα σε κελιά», υποστήριξε, λίγο πριν προσθέσει, «προσπαθώ πολύ σκληρά να μην δακρύσω αυτή τη στιγμή».

Οι φωτογραφίες για το εξώφυλλο του περιοδικού People ανακυκλώθηκαν από ένα άρθρο του 2023 στην εφημερίδα New York Times, με τίτλο «Liz Holmes Wants You to Forget About Elizabeth», το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς οι επικριτές υποστήριξαν ότι η συγγραφέας και παραγωγός του Χόλιγουντ Έιμι Τσόζικ επέλεξε να εξυγιάνει τη μητέρα δύο παιδιών ως συμπαθητική φιγούρα, παρά την επικείμενη κράτησή της σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Στην συνέντευξη στο People, η Χολμς μίλησε με ειλικρίνεια για την μητρότητα, καθώς μαζί με τον σύντροφο της Μπίλι Έβανς, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά: τον Γουίλιαμ, 3 ετών, και της Ινβίκτα, 2 ετών.

«Αυτό που με σκοτώνει κάθε φορά», δήλωσε η Χολμς, «είναι ότι οι άνθρωποι που αγαπώ περισσότερο πρέπει να φύγουν μακριά, ενώ εγώ στέκομαι εδώ, φυλακισμένη».

«Με πληγώνει που αναγκάζω την οικογένειά μου να υπομένει αυτό το μαρτύριο», πρόσθεσε. «Αλλά όταν αναλογίζομαι ζωή μου και σκέφτομαι αυτούς τους αγγέλους που ήρθαν σε αυτήν, μπορώ να ξεπεράσω τα πάντα. Αυτό με κάνει να θέλω να παλέψω για όλα αυτά».

*Με πληροφορίες από: PEOPLE | BBC | USA TODAY