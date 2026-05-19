Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Διεθνής Οικονομία 19 Μαΐου 2026, 17:30

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Θα αποφύγει τη μείωση των επιτοκίων η Fed το 2026, σύμφωνα με τους περισσότερους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εκτιμούν ότι θα προχωρήσει σε μειώσει το επόμενο έτος με την ελπίδα ότι η τρέχουσα έξαρση του πληθωρισμού είναι προσωρινή.

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75% κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, σε σύγκριση με λίγο περισσότερο από τους μισούς τον περασμένο μήνα και ένα ποσοστό περίπου 70% τον Μάρτιο που ανέμενε τουλάχιστον μία μείωση μέχρι τότε.

«Τόσο οι αυξήσεις όσο και οι μειώσεις είναι εφικτές… το βασικό σενάριο είναι η διατήρηση των επιτοκίων, και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι αμφίρροπη η επιλογή μεταξύ των άλλων δύο πλευρών. Νιώθω ότι αν πρόκειται να κάνουν την επόμενη κίνησή τους ως μείωση, είναι πιο πιθανό να είναι του χρόνου παρά φέτος» εξηγεί ο Aditya Bhave, επικεφαλής οικονομικών θεμάτων των ΗΠΑ στην Bank of America.

«Σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι υψηλότερου πληθωρισμού… δεν είμαστε γεωπολιτικοί ειδικοί ή στις προβλέψεις για τα εμπορεύματα. Υπάρχει σίγουρα μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την πρόβλεψή μας».

Αντίθετα, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων προβλέπουν πλέον μια αύξηση 25 μονάδων βάσης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς έχει εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο, πάνω από 4,6%.

Στη συνεδρίαση της Fed τον Απρίλιο, τρεις υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαφώνησαν υπέρ της άρσης της προκατάληψης για μείωση των επιτοκίων από τη δήλωση πολιτικής, ενώ ένας ψήφισε υπέρ μιας άμεσης μείωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομολόγοι λένε ότι ο επερχόμενος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, είναι απίθανο να επιτύχει τις μειώσεις που επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Ο πληθωρισμός είναι περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από τον στόχο του 2% της Fed και βρίσκεται πάνω από αυτόν για περισσότερο από μισή δεκαετία.

Ο προτιμώμενος δείκτης της Fed, ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών, αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2023.

Τώρα αναμένεται να αυξηθεί στο 3,9%, 3,7% και 3,4% σε ετήσια βάση στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, αντίστοιχα, περίπου 25 μονάδες βάσης υψηλότερα από τις προβλέψεις του περασμένου μήνα. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη αναθεώρηση προς τα πάνω.

Σχεδόν το 86% ενός μικρότερου δείγματος εκτιμά ότι οι τρέχουσες πιέσεις στον πληθωρισμό είναι παροδικές, αν και ήταν διχασμένοι ως προς το αν αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.

Οι προβλέψεις για την ανεργία και την ανάπτυξη παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες.

Η ανεργία αναμενόταν να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 4,3% ή ελαφρώς υψηλότερα τα επόμενα χρόνια, περίπου στο ίδιο επίπεδο με τώρα, ενώ η ανάπτυξη αναμενόταν να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2%.

Πηγή: ot.gr

