Στο Σαράγεβο, εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν την Δευτέρα (10/2), εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την αδράνεια των αρχών της Βοσνίας όσον αφορά την ανάληψη της ευθύνης για τον θάνατο 27 ανθρώπων στις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Οκτωβρίου, καθώς και για την καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας στους επιζώντες.

Τη νύχτα της 4ης Οκτωβρίου 2024 έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια, δρόμοι και γέφυρες.

Στο χωριό Ντόνια Γιαμπλάνιτσα 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ένα παράνομο λατομείο κατέρρευσε. Τέσσερις μήνες μετά η έρευνα για τον θάνατο των ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από τους βράχους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Heavy rains and floods trigger the evacuation of thousands of people in Serbia and Bosnia pic.twitter.com/CHBRLUQJe7

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 16, 2023