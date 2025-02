Από υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου σε διώκτες δημοσιογράφων οι Τραμπ και Μασκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ εξαπέλυσαν «πυρά» κατά των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης που έχουν κάνει νύξη σε πράγματα που δεν τους βρίσκουν σύμφωνους. Συγκεκριμένα, οι δύο ζήτησαν την απόλυση δημοσιογράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Truth Social, ο Τραμπ κατακεραύνωσε τον Γιουτζίν Ρόμπινσον, αρθρογράφο της Washington Post, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή Morning Joe του MSNBC.

Ο Τραμπ έγραψε: «Ο Γιουτζίν Ρόμπινσον της Washington Post είναι ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ! Είναι τόσο θλιβερό να τον βλέπεις να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη σπατάλη, την απάτη και τη διαφθορά στην USAID με την αξιολύπητη Ριζοσπαστική Αριστερή του ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ. Θα πρέπει να απολυθεί αμέσως!!!»

Ο Ρόμπινσον έχει επικρίνει τις πρώτες εβδομάδες της θητείας του Tραμπ, γράφοντας σε πρόσφατη στήλη του ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επιδείξει «δειλία» καθώς ο πρόεδρος «βανδαλίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και καταστρέφει τις ζωτικής σημασίας διεθνείς συμμαχίες μας».

Ο Έλον Μασκ, από την άλλη, στόχευσε την Κάθριν Λονγκ, δημοσιογράφο της Wall Street Journal. Την Πέμπτη, η Λονγκ αποκάλυψε την ιστορία σχετικά με τον Μάρκο Έλεζ, ένα μέλος του προσωπικού του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ, ο οποίος συνδέθηκε με έναν διαγραμμένο πλέον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασπάζεται τον ρατσισμό και την ευγονική.

«Για να ξέρετε, ήμουν ρατσιστής πριν γίνει κουλ», έγραφε μια ανάρτηση από τον Ιούλιο. Αφού η Journal ρώτησε τον Λευκό Οίκο για τις αναρτήσεις του Έλεζ, η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε ότι παραιτήθηκε. Ο Έλεζ είχε πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών.

Απαντώντας σε άλλες αναρτήσεις για την Λονγκ, ο Μασκ έγραψε στο X: «Είναι ένα αηδιαστικό και σκληρό άτομο». Έγραψε επίσης ότι «θα πρέπει να απολυθεί αμέσως».

