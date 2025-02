Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα πως βομβάρδισε «δυο στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στο έδαφος του Λιβάνου οι οποίες «περιείχαν όπλα της Χεζμπολά» κατά «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», χωρίς να διευκρινίσει πού βρίσκονταν, πότε επλήγησαν, ή αν υπήρξαν θύματα.

Διεμήνυσε μέσω X ότι «συνεχίζει να επιχειρεί για να εξαλείψει κάθε απειλή κατά του κράτους του Ισραήλ» και να αποτρέψει τη σύνταξη μονάδων του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Πολλές και διαφορετικές πηγές στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Telegram και το Χ έκαναν λόγο πως το Ισραήλ βομβάρδισε πολλούς στόχους στον νότιο Λίβανο, καθώς και την Κοιλάδα Μπεκαά. Επιθέσεις αναφέρθηκαν στην περιοχή Σαρίτζ στην ανατολική οροσειρά της Μπεκαά, στα προάστια της Τζέντα, στα προάστια του Ναμπί αλ-Σιτ, στα προάστια του Μπριτάλ, στην περιοχή Χουμίν και ακόμα δύο χτυπήματα μεταξύ Κάφρουα και Γουαντί αλ Ζαχρανί.

Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου.





Τα βίντεο των βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο

The Zionist regime is now bombing deep inside Lebanon in violation of the ceasefire. The regime is proving that it can never be trusted and that the only way to protect Lebanon in future is through strengthening the Resistance. pic.twitter.com/xyVDLzZ4j5 — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) February 6, 2025

⭕ The IAF conducted a precise strike in Lebanese territory on two military sites that contained Hezbollah weapons, which were in violation of the ceasefire agreement. The IDF continues to operate to remove any threat to the State of Israel and will prevent any attempt by the… pic.twitter.com/RjOwE0FMaT — Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2025

BREAKING: Israel is now dropping bombs on Lebanon’s Bekaa Valley in the middle of the night as Lebanese families sleep. Yet another flagrant violation of the so-called “ceasefire”. And the world watches and does nothing. pic.twitter.com/VpqjHJgGmM — sarah (@sahouraxo) February 6, 2025

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ με βίντεο από τα κοινωνικά δίκτυα