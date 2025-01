Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, την ημέρα δηλαδή που οι δυνάμεις του Ισραήλ θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, το λιβανέζικο υπουργείο Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους έξι γυναίκες, και τραυμάτισε 134 άλλους, ανάμεσα στους οποίους ήταν 14 γυναίκες και 12 παιδιά.

Την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα, οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν 17.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, αυτές οι δολοφονίες είναι οι τελευταίες σε μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων μετά την εκεχειρία ανάμεσα στη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου.

Κατά τους δύο μήνες από τις 27 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα, το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 83 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Επίσης, τουλάχιστον 228 τραυματίστηκαν καθώς εκτοπισμένοι κάτοικοι προσπάθησαν να επιστρέψουν σε χωριά όπου παραμένουν σταθμευμένοι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel wounds 24 civilians in strikes on southern Lebanon while its forces attack several villages in occupied West Bank as truce in Israel’s war on Gaza enters its 11th day

Follow our live coverage👇 https://t.co/o9anKL3d6J pic.twitter.com/iN8wmRxqRM

— TRT World (@trtworld) January 29, 2025