Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυρά του ισραηλινού στρατού στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο παρά τις εντολές των IDF να μην το πράξουν.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί μέχρι σήμερα από τον Λίβανο, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.

Το Ισραήλ έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα το πράξει μέχρι η συμφωνία «να εφαρμοστεί πλήρως από τον Λίβανο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «οι δεσμεύσεις των πλευρών (σ.σ. για την κατάπαυση του πυρός)» πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, ώστε ο Λίβανος να έχει την κυριαρχία σε όλο το έδαφός του.

Δείτε βίντεο από τις προσπάθειες Λιβανέζων να φτάσουν σε χωριά του νότιου Λιβάνου:

Residents of Kafr Kila village, southern Lebanon, bypass the Lebanese Army checkpoint and enter their town, defying the Israeli occupation forces’ refusal to withdraw from the area. pic.twitter.com/wc9A9GSlYL

— Quds News Network (@QudsNen) January 26, 2025