Ο στρατός του Ισραήλ άνοιξε σήμερα πυρ εναντίον κατοίκων του νότιου Λιβάνου που επιχειρούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους κατά εκατοντάδες, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο, «οι επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον πολιτών που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους που ήταν ακόμη υπό κατοχή, άφησαν πίσω τους 15 νεκρούς, ανάμεσά τους έναν στρατιώτη του λιβανικού στρατού και δύο γυναίκες, καθώς και δεκάδες τραυματίες».

Ο προηγούμενος απολογισμός του λιβανέζικου υπουργείου έκανε λόγο για 11 νεκρούς και 83 τραυματίες.

Όπως είχε ανακοινώσει το πρωθυπουργικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατεύματα στον νότιο Λίβανο πέρα από τη σημερινή διορία, την οποία προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν μέχρι νεωτέρας.

Η συμφωνία προέβλεπε πως οι IDF θα αποχωρούσαν από τον νότιο Λίβανο καθώς οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα απομακρύνονταν από την περιοχή και ο λιβανέζικος στρατός θα αναπτυσσόταν εκεί, εντός μιας περιόδου 60 ημερών που έληξε σήμερα Κυριακή το πρωί.

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Λίβανο ότι δεν έχει επιβάλει πλήρως τους όρους της συμφωνίας, ενώ ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ στρατός της χώρας κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι καθυστερεί την αποχώρησή του.

Σήμερα ο νεοκλεγμένος πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αγνόησε ό,τι προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας και τόνισε ότι η εδαφική κυριαρχία του Λιβάνου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Lebanese President Joseph Aoun has denounced Israel for failing to abide by the ceasefire agreement in which it promised to withdraw its forces from southern Lebanon by Sunday.

🔴 LIVE updates: https://t.co/bBvzott6VQ pic.twitter.com/WUN5hpW7YR

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 26, 2025