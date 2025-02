Οι περισσότεροι κάτοικοι της Βηρυτού πιθανόν να έχουν ακόμα χαραγμένο στη μνήμη τους αυτό το βαθύ βουητό των βομβών με στόχο τον Χασάν Νασράλα. Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά το πρώτο χτύπημα στο καταφύγιο όπου κρυβόταν ο Χασάν Νασράλα, οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έριξαν ένα νέο φορτίο αρκετών δεκάδων «bunker busters» στα νότια προάστια της Βηρυτού ακριβώς τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Οι βόμβες αυτές είναι σχεδιασμένες να εκρήγνυνται αφού διεισδύσουν βαθιά στο έδαφος.

Οι κλιμακωτές εκρήξεις, οι οποίες κλονίζουν τους τοίχους σε απόσταση χιλιομέτρων γύρω τους, παράγουν επίσης μεγάλα σύννεφα καπνού, γεγονός που υποδηλώνει την ισχύ των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ρίχτηκαν όχι λιγότεροι από «80 τόνοι» εκρηκτικών στις 27 Σεπτεμβρίου από οκτώ αεροσκάφη F-15 σε τουλάχιστον τέσσερα κτίρια κατοικιών τουλάχιστον επτά ορόφων, όπως ανέφερε τότε η Lorientlejour.

Η πρωτοφανής αυτή επιχείρηση στο Λίβανο εξαπολύθηκε για να δολοφονηθεί ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε ένα καταφύγιο σε βάθος σχεδόν τριών μέτρων. Προκάλεσε επίσης πάνω από εκατό θύματα μεταξύ των αμάχων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας. To Ισραήλ έκανε λόγω για 300 νεκρούς, μαζί με τον Νασράλα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά GBU-28 των 1.800 κιλών και GBU-31/BLU-109 των 900 κιλών χωρίς να είναι σαφής τι ποσότητα χρησιμοποιήθηκε από κάθε πυρομαχικό. Σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου του 2025 κυκλοφόρησε ένα από τα βίντεο του τρόμου, εκείνης της επίθεσης. Εκατοντάδες κτίρια του Λιβάνου έτρεμαν σαν να γίνεται σεισμός.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι «bunker busters», όπως αποκαλούνται τα όπλα αυτά στη στρατιωτική ορολογία, αλλά ο ισραηλινός στρατός δεν έχει αποκαλύψει επίσημα τον τύπο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Ωστόσο, αρκετά στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι βόμβες που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την ημέρα, και ίσως και πάλι την περασμένη Παρασκευή, από την ισραηλινή αεροπορία, περιείχαν ένα μικρό ραδιενεργό φορτίο: απεμπλουτισμένο ουράνιο.

Με τις σοβαρές ανησυχίες που αναδύονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την πιθανή ραδιενέργεια από αυτούς τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ο καθηγητής Ραίφ Ρέντα, πρόεδρος της Ένωσης Κοινωνικής Ιατρικής του Λιβάνου, ζήτησε «τη συλλογή δειγμάτων από τις τοποθεσίες βομβαρδισμού και την αποστολή εκθέσεων στα Ηνωμένα Έθνη, ώστε ο κόσμος να γίνει μάρτυρας της αιματηρής, εγκληματικής ιστορίας του σιωνιστικού εχθρού», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

The USA just armed Israel with new BLU109 bombs.

These bombs

💥 BLU109 stands for “Bomb Live Unit” and it weighs around 2,000 pounds.

🔥can be dropped and it penetrates steel and then explodes. (Imagine the size of destruction).

💥it is also known as “bunker buster”

