Μια ξενάγηση που κόβει την ανάσα στην έκθεση των Dolce & Gabbana στο Grand Palais του Παρισιού

Το λατρεμένο δίδυμο Dolce&Gabbana, οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana γιορτάζουν τα 40 χρόνια της αυτοκρατορίας τους στον τομέα της πολυτελούς μόδας στο Grand Palais του Παρισιού με την έκθεση «Du Coeur à La Main» (Από την καρδιά στο χέρι), τη δεύτερη παθιασμένη ερωτική επιστολή του διδύμου προς την Ιταλία, μετά το ντεμπούτο της έκθεσης στο Palazzo Reali του Μιλάνου την περασμένη άνοιξη.

Η έκθεση κόβει την ανάσα. Λιγότερο μια αναδρομική έκθεση, περισσότερο μια μεγάλη περιήγηση, μας μεταφέρει από τη γενέτειρα του Stefano, το Μιλάνο, στη Ρώμη, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη και το Κάπρι, και στη συνέχεια στη γενέτειρα του Domenico, τη Σικελία, το Παλέρμο και την Ταορμίνα, για να θαυμάσουμε τη χλιδή της τέχνης και του πολιτισμού της Ιταλίας, υπερβαίνοντας το εφήμερο της μόδας.

Μια υπερπαραγωγή 1.200 τ.μ., σε τρεις ορόφους

Για όσους έχασαν το ντεμπούτο της στο Μιλάνο ή δεν είχαν την τύχη να εξασφαλίσουν θέσεις στην πρώτη σειρά στις εμφανίσεις τους, η έκθεση «From the Heart to the Hands» παρέχει ένα μοναδικό κοντινό πλάνο της καλλιτεχνικής και χειροτεχνικής δημιουργίας της οίκου της μόδας.

Με την επιμέλεια της Florence Müller, ξεδιπλώνεται μέσα από δώδεκα πίνακες που μαγνητίζουν τον αμφιβληστροειδή, με 200 μοναδικές δημιουργίες Alta Moda και Alta Sartoria, 300 χειροποίητα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των Alta Gioielleria, και 130 πρωτότυπα έργα τέχνης, που εκτείνονται σε μια υπερπαραγωγή 1.200 τ.μ., σε τρεις ορόφους.

Οι μαυρισμένοι διάδρομοι οδηγούν σε βαριές, μαύρες βελούδινες κουρτίνες. Χωρίζοντας αυτές, κάθε σκηνικό ξεσπά πληθωρικά σε μια από τις δώδεκα θεατρικές παραστάσεις: Fatto a mano, Αρχιτεκτονική και καλλιτέχνες, Όνειρο της θεότητας, Θεϊκά ψηφιδωτά, Σικελικές παραδόσεις, Λευκό μπαρόκ, Αφοσίωση, Ιταλικά στολίδια και όγκοι, Η Λεοπάρδαλη, Στην καρδιά του Μιλάνου, Όπερα, και το φινάλε, Η τέχνη της υαλουργίας, παράλληλα με την ευκαιρία να δείτε τις τεχνίτριες και τους τεχνίτες του οίκου επί το έργον.

Το σύμβολο της Ιερής Καρδιάς είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, υποδηλώνοντας ότι η δημιουργικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς θεϊκό πάθος

Οι χήρες της Σικελίας και το σύμβολο της Ιερής Καρδιάς

Οι καθολικές εικόνες είναι άφθονες, με θρησκευτικές μορφές υφασμένες σε πουλόβερ, μια μίτρα επισκόπου ως κάλυμμα κεφαλής και μια τσάντα με θούριο που μεταφέρεται σε αλυσίδα από ένα αρσενικό μοντέλο. Στις σκάλες, συστάδες από τις χαρακτηριστικές σιλουέτες των Σικελών χήρων σφίγγουν χάντρες κομπολογιού μέσα σε μαύρα, εφαρμοστά μεταξωτά σατέν γκαζάρ και δαντέλες.

Το σύμβολο της Ιερής Καρδιάς είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, υποδηλώνοντας ότι η δημιουργικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς θεϊκό πάθος.

Η άφιξη της έκθεσης From the Heart to the Hand στο Grand Palais αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώριση της σημασίας της δουλειάς τους ως couturiers και του ιταλικού savoir-faire

Η Florence Müller αφηγείται στο Wallpaper* και τη Jean Groganτην ιστορία πίσω από την εξαιρετική έκθεση

Jean Grogan: Τι σημαίνει για τον Domenico Dolce και τον Stefano Gabbana η μεταφορά αυτής της έκθεσης στο Παρίσι, το επίκεντρο της υψηλής ραπτικής;

Florence Müller: Οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana είναι οι σχεδιαστές που εμπνέονται περισσότερο από την ιταλική κουλτούρα και την αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η έκθεση δημιουργήθηκε στο Μιλάνο, την πρωτεύουσα της μόδας της Ιταλίας, και τώρα έρχεται στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της μόδας της Γαλλίας, την επιτομή της υψηλής ραπτικής.

Η δημιουργία υψηλής ραπτικής με ιταλικό savoir-faire είναι ένα όνειρο που έχουν εκπληρώσει από τότε που λάνσαραν τη σειρά Alta Moda το 2012. Η άφιξη της έκθεσης From the Heart to the Hand στο Grand Palais αποτελεί επιβεβαίωση και αναγνώριση της σημασίας της δουλειάς τους ως couturiers και του ιταλικού savoir-faire.

Σε προηγούμενη συνέντευξή τους είπαν: «Το να φτάσουμε εδώ ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, θέλαμε να γίνουμε Chanel».

JG: Η επιμέλειά σας ήταν χρονολογική; Ποια ήταν η διαδικασία επιλογής σας;

FM: Η επιμέλεια μιας τέτοιας έκθεσης είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Ξεκίνησα με το να εμβαθύνω στην ιστορία και τα αρχεία, να εξετάσω τι έχει διατηρηθεί και στη συνέχεια να συζητήσω με τους σχεδιαστές για να καταλάβω τη δημιουργική τους πρόθεση και τι ήθελαν να επικοινωνήσουν.

Η έκθεση είναι ένας φόρος τιμής στη συνάντηση μεταξύ της δημιουργικής ιδέας, της δεξιοτεχνίας και του δημιουργικού πάθους που ζωντανεύει την επιθυμία του σχεδιαστή. Αισθάνομαι πολύ προνομιούχα που μπόρεσα να κατανοήσω το έργο τους, την πρόθεσή τους και το όνειρό τους να δημιουργήσουν ομορφιά από μέσα προς τα έξω.

JG: Κάθε πίνακας είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικός και αυτονόητος.

FM: Ναι, δεν χρειάζεται ο επισκέπτης να διαβάσει το εισαγωγικό κείμενο σε κάθε δωμάτιο για να καταλάβει τι προσπαθούμε να πούμε. Η σκηνογραφία αντανακλάται στις δημιουργίες και το αντίστροφο.

JG: Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο εκθέσεων, του Μιλάνου και του Παρισιού;

FM: Το Grand Palais είναι πιο ευρύχωρο από το Palazzo Reali, γεγονός που μας επέτρεψε να εκθέσουμε περισσότερα κοσμήματα, μπαρόκ έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα που έχουν νόημα για το σύμπαν των σχεδιαστών. Μια αίθουσα, τα Divine Mosaics, έχει εντελώς διαφορετικό σχήμα από αυτό του Μιλάνου, είναι κυκλική, ενώ στο Μιλάνο ήταν τετράγωνη, καλυμμένη από το δάπεδο μέχρι την οροφή με γυάλινα ψηφιδωτά και φύλλα χρυσού. Τα ίδια ψηφιδωτά πάνελ που δημιουργήθηκαν από τον οίκο Orsoni 1888 στη Βενετία επανασυναρμολογήθηκαν στο Grand Palais, αλλά προσαρμοσμένα σε αυτό το νέο σχήμα.

JG: Το άνοιγμα των κουρτινών για την είσοδο σε κάθε σκηνικό δίνει στην έκθεση την αίσθηση του μυθιστορήματος του Λιούις Κάρολ, «Μέσα από τον Καθρέφτη». Αυτή ήταν η πρόθεσή σας;

FM: Η αρχική πρόθεση των κουρτινών ήταν να συγκρατήσουν το μουσικό soundtrack που αντιστοιχεί σε κάθε δωμάτιο, ώστε να αποφευχθεί η ηχητική ρύπανση από τον ένα χώρο στον άλλο. Αλλά καθώς το έργο προχωρούσε, οι κουρτίνες έγιναν αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας, ενισχύοντας το αποτέλεσμα του μυστηρίου. Το σήκωμα των κουρτινών είναι σαν να ανοίγεις ένα δώρο για να αποκαλύψεις την έκπληξη που κρύβεται μέσα του.

JG: Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός αυτής της παγκόσμιας περιοδείας;

FM: Η επόμενη στάση είναι άκρως απόρρητη, για να διατηρηθεί το στοιχείο της έκπληξης. Αυτή η έκθεση αποδεικνύει ένα πράγμα. Το παρελθόν δεν έχει πεθάνει. Το παρελθόν μπορεί να ξαναζωντανέψει από την l’Alta Moda. Ή σύμφωνα με τα λόγια του Tancredi στην αγαπημένη cult ταινία των σχεδιαστών, The Leopard: «Αν θέλουμε τα πράγματα να παραμείνουν όπως είναι, τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν».

*Η έκθεση «Du Coeur À La Main: Dolce & Gabbana» θα διαρκέσει στο Grand Palais του Παρισιού έως τις 31 Μαρτίου 2025.

*Με στοιχεία wallpaper.com | Αρχική Φωτό: Δημιουργίες που παρουσιάζονται στην έκθεση «Από την καρδιά στα χέρια: Dolce&Gabbana» στο Grand Palais στο Παρίσι / REUTERS/Benoit Tessier