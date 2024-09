Μαντόνα: H δραματική είσοδος με μαύρο πέπλο στο σόου των Dolce & Gabbana

Η Μαντόνα, 66 ετών, έφτασε στο Dolce & Gabbana SS25 Women’s Runway Show κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, καλυμμένη από το κεφάλι μέχρι τα γόνατα με ένα δαντελωτό μαύρο πέπλο, όπως φαίνεται στα πλάνα που μοιράστηκε το Who What Wear, ενώ έβαλε τα δυνατά της και για το πάρτι των Dolce & Gabbana, φορώντας ένα τολμηρό, ασπρόμαυρο σύνολο και εντυπωσιακά αξεσουάρ.

Το σύνολο του afterparty

Η βασίλισσα της ποπ εμφανίστηκε με ένα iconic outfit στο afterparty των Dolce & Gabbana λίγο αφότου κάθισε στην πρώτη σειρά στην επίδειξη του οίκου μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Φορούσε ένα μαύρο κορμάκι που καλυπτόταν από ένα λευκό bodycon φόρεμα, συνδυασμένο με έναν μαύρο δαντελένιο κορσέ και ένα fluffy φουλάρι. Πρόσθεσε ένα μαύρο δαντελωτό headpiece και φανταχτερά κοσμήματα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μακιγιάζ cat-eye.

Η τραγουδίστρια του «Like a Prayer», έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από το ταξίδι της στο Μιλάνο σε μια ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. «Ciao Milano Thank You @dolcegabbana for all the Love», έγραψε στη λεζάντα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

Blond Ambition

Το είδωλο παρουσίασε στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σύνολο, το οποίο είχε φορέσει στο at Dolce & Gabbana SS25 Women’s Runway Show πριν από το afterparty.

Εκείνο το σύνολο περιελάμβανε ένα μαύρο κορσέ κορμάκι, διχτυωτό καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες. Ένα μαύρο πέπλο από δαντέλα, μαύρα γάντια μέχρι τον αγκώνα και ένα statement κολιέ ολοκλήρωναν την εμφάνισή της.

Η Μαντόνα κάθισε στην πρώτη σειρά στο σόου των Dolce & Gabbana, το οποίο φαινομενικά ήταν εμπνευσμένο από το στυλ της, ειδικά από την εποχή του Blond Ambition. Τα μοντέλα στο σόου φορούσαν pointy στηθόδεσμους και ξανθές περούκες.

Σε κάποιες φωτογραφίες που συμπεριέλαβε στην ανάρτηση της στο Instagram, η Μαντόνα πόζαρε με άλλους καλεσμένους του πάρτι, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και σχεδιαστές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε έναν χώρο διαμορφωμένο σε βενετσιάνικο στιλ, με επιχρυσωμένα φινιρίσματα και χρυσές πινελιές.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Μαντόνα είχε μια άλλη σημαντική στιγμή στη μόδα. Ο γιος της Ντέιβιντ Μπάντα έκανε το ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, περπατώντας στην πασαρέλα της Off-White στις 8 Σεπτεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: People