Έγραψε Ιστορία ο Αντετοκούνμπο, ξεπέρασε μύθους του NBA

Η regular season ολοκληρώθηκε στο ΝΒΑ και το φινάλε της σήμανε ένα ακόμη μυθικό επίτευγμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκλεισε τη 12η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο «Greak Freak» ολοκλήρωσε την τρίτη του συνεχόμενη χρονιά με μέσο όρο πάνω από 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ (σ.σ. 30,4π / 11,9ρ / 6,5ασ) και έτσι ξεπέρασε αντίστοιχη επίδοση δύο Αμερικανών θρύλων. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης άφησε πίσω του τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν οι οποίοι είχαν πετύχει κάτι αντίστοιχο σε δύο σεζόν, 1960-1961 και 1961-1962 ο πρώτος και 1963-1964 και 1965-1966 ο δεύτερος.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς πλέον έκλεισε την τρίτη του regular σεζόν με αυτή τη στατιστική (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025).

2024-2025: 34.2 λεπτά συμμετοχής, 30.4 πόντους, 11.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.

2023-2024: 35.2 λεπτά συμμετοχής, 30.4 πόντους, 11.5 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.

2022-2023: 32.1 λεπτά συμμετοχής, 31.1 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ.

