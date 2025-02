Τουρισμός υπό την απειλή πυρηνικού ολέθρου – Τα πολυσχιδή σχέδια του διεθνούς παρία Κιμ Γιονγκ Ουν

Μαζί με τις πλείστες όσες πυραυλικές δοκιμές, ως επίδειξη ισχύος, οι ελιγμοί δείχνουν να περισσεύουν το τελευταίο διάστημα από πλευράς του Κιμ Γιονγκ Ουν, του αυταρχικού ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Με φόντο πλήθος προκλήσεων εντός και εκτός συνόρων, ο ίδιος χαρακτηρίζει το 2025 «κρίσιμο έτος».

Οι σχέσεις μεταξύ βορρά και νότου στην κορεατική χερσόνησο βρίσκονται στο ναδίρ.

Η παραδοσιακή συμμαχία της Πιονγιάνγκ με την Κίνα δεν είναι στην καλύτερη φάση.

Η στρατηγική συνεργασία της με τη Ρωσία δοκιμάζεται επί του πρακτέου και σκληρά στο μέτωπο του Κουρσκ, στην πιο κρίσιμη καμπή του πολέμου στην Ουκρανία.

Χαρακτηρίζοντας τον Κιμ Γιονγκ Ουν «έξυπνο τύπο», ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου διπλωματικού ανοίγματος στην Πιονγιάνγκ.

Κατά την πρώτη θητεία του είχε εξάλλου συναντηθεί τρεις φορές με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, με βασικό θέμα την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου.

Προσώρας ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται συνεχή ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του… μέχρι να σβήσει ο ήλιος.

Τα μηνύματά του φαντάζουν πάντως μπερδεμένα.

Μόλις προ μηνός (ήτοι μετά την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ) απαθανατίστηκε να επιθεωρεί μαζί με την ανήλικη κόρη του -και φημολογούμενη διάδοχό του- περιοχή στις βορειοκορεατικές ανατολικές ακτές, στη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως κύρια τοποθεσία πυρηνικών δοκιμών.

Όμως τώρα εκεί, κοντά στην πόλη Ουόνσαν στη χερσόνησο Κάλμα, φέρονται να βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι εργασίες κατασκευής ενός τεράστιου παράκτιου τουριστικού θερέτρου.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν το χαρακτήρισε «πρώτο μεγάλης σημασίας βήμα για να τεθεί η εθνική τουριστική βιομηχανία σε τροχιά ανάπτυξης».

Πρόκειται άλλωστε για τομέα που εξαιρείται από τις διεθνείς κυρώσεις και μπορεί να εξασφαλίσει στην Πιονγιάνγκ εισροές ξένου συναλλάγματος.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς σκοπεύει στη συνέχεια να το αξιοποιήσει…

Με 150 ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αξιοθέατα -συμπεριλαμβανομένου ενός ενυδρείου- αεροδρόμιο και πλείστες άλλες υποδομές, το θέρετρο Ουόνσαν-Κάλμα ετοιμάζεται πυρετωδώς να ανοίξει τις πύλες του στον κόσμο.

Αν και ο σχεδιασμός του άρχισε προ δεκαετίας, η ολοκλήρωσή του έχει έως τώρα σκοντάψει σε μια σειρά από εμπόδια: τις διεθνείς κυρώσεις, την πανδημία COVID-19, κακοτεχνίες και τις φημολογούμενες εμμονές του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Αντί λοιπόν τα εγκαίνια να γίνουν το 2019 -όπως είχε αρχικα προγραμματιστεί στην περιοχή όπου ο Κιμ πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων- η κορδέλα αναμένεται να κοπεί αισίως αυτό το καλοκαίρι.

Στο… περίπου.

Η λειτουργία του μεγα-θερέτρου αναμενόταν τον Μάιο, μετατέθηκε για τον Ιούνιο και τώρα δεν αποκλείεται να καθυστερήσει μέχρι τον Ιούλιο.

