Επιστρέφει στην Σέλτικ ο Τίρνει (pic)

Θέμα χρόνου αποτελεί η επιστροφή του Κιέραν Τίρνει στη Σέλτικ, έπειτα από πέντε χρόνια. Ο Σκωτσέζος δεν παίρνει τον χρόνο που επιθυμεί στην Άρσεναλ και έχει μόλις πέντε συμμετοχές, από τότε που επέστρεψε στους «κανονιέρηδες» ύστερα τον δανεισμό του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι επιλογές της Σέλτικ είναι δύο. Η πρώτη είναι να αγοράσει τον παίκτη αυτές τις μέρες ή το δεύτερη σενάριο: Να περιμένει μέχρι το καλοκαίρι, ούτως ώστε να τον αποκτήσει ως ελεύθερο. Πάντως το σίγουρο είναι, ότι ο διεθνής μπακ αποχωρεί από την Άρσεναλ, με την οποία αγωνίζεται από το 2019 και γυρίζει στην ομάδα της καρδιάς του.

⚪🟢🍀 After Jota, Kieran Tierney will also return to Celtic as verbal agreement on free transfer is reached as revealed.

If Arsenal do not let him leave now, Tierney will join Celtic in the summer transfer window. pic.twitter.com/eVxzCsIRDi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025