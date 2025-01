Το επόμενο βήμα του Μέσι είναι μακριά από το… Μαϊάμι

Τι κι αν κοντεύει να κλείσει τα 38 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να απασχολεί με αμείωτο ενδιαφέρον την επικαιρότητα. Ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής που «γέννησε» το άθλημα, έχει βρει από το 2023 ποδοσφαιρική στέγη στο Μαϊάμι, όμως το μέλλον του -από ότι φαίνεται- είναι μακριά από τις ΗΠΑ.

Η Γιανίνα Λατόρε, ρεπόρτερ που ασχολείται με το ψυχαγωγικό ρεπορτάζ και βρίσκεται στο οικογενειακό περιβάλλον του Μέσι, ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ο πιο πιθανός προορισμός του Αργεντινού σούπερ σταρ όταν φύγει από τη Φλόριντα.

«Ο Μέσι μου είπε ότι όταν ολοκληρώσει τη θητεία του στην Ίντερ Μαϊάμι, θα επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να ζήσει εκεί», είπε η Λατόρε και συμπλήρωσε:

«Τον ρώτησα αν σκοπεύει να μείνει στο Μαϊάμι όταν τελειώσει το ποδόσφαιρο και μου απάντησε ότι το σπίτι του είναι η Βαρκελώνη».

Yanina Latorre: «Messi told me that when he finishes his career in Inter Miami he will return to live in Barcelona..

I said to him, «Aren’t you going to stay in Miami?» He said, «No, no, my place is there.» 🇦🇷🔴🔵 pic.twitter.com/5Pe2FC9VML

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 26, 2025