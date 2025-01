Το καυστικό παρατσούκλι που έβγαλαν στην Μέγκαν Μαρκλ οι πρώην συνεργάτες της

Οι πρώην συνεργάτες της Μέγκαν Μαρκλ στο podcast «Archetypes», το οποίο έχει πλέον καταργηθεί στο Spotify, φέρεται να είχαν βγάλει ένα καυστικό παρατσούκλι για τη δούκισσα του Σάσεξ.

Ο βρετανός βασιλικός ανταποκριτής Νιλ Σον υποστήριξε στο Fox News την Πέμπτη ότι οι δυσαρεστημένοι υπάλληλοι έδωσαν κρυφά το παρατσούκλι στη Μέγκαν Μαρκλ από τον χαρακτήρα της ντίβας Έβα Φίλιπς (Τζόαν Κρόφορντ) στην ταινία «Queen Bee» του 1955.

Ο Σον ισχυρίστηκε ότι οι συνάδελφοι «αποφάσισαν να βαφτίσουν» τη Μαρκλ με το όνομα Έβα ώστε να προειδοποιούν τους ανθρώπους ότι έρχεται.

Ο ανταποκριτής είπε ότι όσοι «εργάστηκαν στο ατυχές podcast της» χρησιμοποίησαν το παρατσούκλι ως προσβολή. «Το παρατσούκλι προήλθε από το κλασικό camp του 1955 ‘Queen Bee’ με πρωταγωνίστρια την απόλυτη ντίβα … την ίδια – την Τζόαν Κρόφορντ», ανέφερε.

«Αρκετά σκληρή και αυταρχική»

Η Έβα περιγράφεται ως μια «κοσμική κυρία του Νότου, η οποία με την χειραγώγηση και την αδίστακτη συμπεριφορά της καταστρέφει τις ζωές όλων όσων βρίσκονται γύρω της», σύμφωνα με το TV Guide.

Ο Σον υποστήριξε ότι η πηγή του επιβεβαίωσε ότι η Μέγκαν Μαρκλ, δεν είχε ιδέα ότι το εν λόγω ψευδώνυμο χρησιμοποιούνταν πίσω από την πλάτη της.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι οι εργαζόμενοι θεωρούσαν τη δούκισσα «πραγματικά δύσκολη» λόγω των «εναλλαγών της διάθεσής της». Μάλιστα την περιέγραψαν ως «αρκετά σκληρή και αυταρχική».

Ο σύζυγος της Μέγκαν Μαρκλ, πρίγκιπας Χάρι, φέρεται επίσης να έλαβε ένα όχι και τόσο θετικό παρατσούκλι από τους εργαζόμενους.

Ο Σον ισχυρίστηκε ότι ο Δούκας του Σάσεξ, ήταν γνωστός στο γραφείο ως «Tim Nice But Dim» -μια αιχμηρή αναφορά στο βρετανικό κωμικό πρόγραμμα «Tim Nice But Dim’s Guide to Being a Bloody Nice Bloke».

«[Όπως και η Μέγκαν], δεν γνωρίζει το παρατσούκλι», μοιράστηκε ο δημοσιογράφος.

Οι συνιδρυτές του Ιδρύματος Archewell χώρισαν τους δρόμους τους με το Spotify το 2023, σχεδόν τρία χρόνια μετά την υπογραφή μιας εντυπωσιακής συμφωνίας ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων με την υπηρεσία streaming.

Το Spotify και το Archewell Audio μοιράστηκαν σε κοινή δήλωση ότι «συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους» και ότι ήταν «υπερήφανοι για τη σειρά που [δημιούργησαν] μαζί».

*Με πληροφορίες από: Page Six