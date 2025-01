«Αποκρουστικοί!» Στη σέντρα Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι για το Λος Άντζελες

Οι Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι είναι ξανά στο μάτι του κυκλώνα μετά την εμφάνιση τους δίπλα σε πυρόπληκτους στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι, κατηγορήθηκαν ως «disaster tourists («τουρίστες καταστροφής») από χρήστες ενώ η ηθοποιός Τζάστιν Μπέιτμαν χαρακτήρισε την πολυφωτογραφημένη εμφάνισή τους στο Κέντρο Κοινότητας της Pacadena ως «αποκρουστική».

Η ηθοποιός Τζάστιν Μπέιτμαν επισήμανε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν ήταν καν κοντά στις πληγείσες περιοχές και εκμεταλλεύθηκαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Καλιφόρνια για να κερδίσουν δημοφηλία.

Οι δηλώσεις ήρθαν ακόμη και όταν η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσε την αναβολή της επερχόμενης σειράς της στο Netflix υπό το φως της συνεχιζόμενης καταστροφής.

«Η Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι δεν είναι καλύτεροι από όσους κυνηγούν ασθενοφόρα. Τι απωθητικό φωτογραφικό ενσταντανέ κατάφεραν αλήθεια. Κάνουν τουρισμό επάνω στον πόνο του άλλου; Υποδύονται τους πολιτικούς; Δεν μένουν εδώ. Είναι τουρίστες. Τουρίστες καταστροφών», έγραψε η ηθοποιός στο X.

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive «photo op» they achieved. They are «touring the damage»? Are they politicians now? They don’t live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y — Justine Bateman (@JustineBateman) January 12, 2025

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθησαν να προσφέρουν βοήθεια και να συζητούν με πυρόπληκτους σε χώρο διανομής γευμάτων την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις του Λος Άντζελες.

Οι Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι ζουν στο Μοντεσίτο, κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα, μια περιοχή που απέχει περίπου 90 μίλια από το Λος Άντζελες.

Σε πλάνα του τοπικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Fox 11, το ζευγάρι φέρεται να αγκαλιάζει ανθρώπους και να αλληλεπιδρά με ομάδες έκτακτης ανάγκης στο Κοινοτικό Κέντρο της Pasadena.

«Απατεώνες όρνια»

«Απωθητικό φωτογραφικό ενσταντανέ. Κάνουν τουρισμό επάνω στον πόνο του άλλου; Υποδύονται τους πολιτικούς; Δεν μένουν εδώ. Είναι τουρίστες καταστροφών»

Άλλοι χρήστες που κατηγόρησαν τη Μέγκαν Μαρκλ για αυτοπροβολή έγραψαν:

«’Δείτε με! Είμαι τόσο μεγαλόψυχη, έτσι δεν είναι; Δεν πειράζει που τα θύματα είναι ακόμα θαμμένα στις στάχτες, μοιράζω αναψυκτικά!’ Η Μέγκαν για τον εαυτό της», και γράφουν για «απεχθή θρήνο που κλέβει δωρεές θυμάτων».

Άλλος χρήστης σχολίασε τη διόρθωση στην πόζα για τη φωτογραφία του ζευγαριού με εθελοντές.

Meghan and Harry correcting everybody to be in a perfect line before a group photo. pic.twitter.com/L29MxFIGtp — That 1 (@ihtiandrs12) January 12, 2025

«Ήρθαν να βοηθήσουν»

Oι Μέγκαν Μαρκλ και ο Χάρι συναντήθηκαν επίσης με τον δήμαρχο Βίκτορ Γκόρντο και βοήθησαν στη διανομή τροφίμων και προμηθειών στα θύματα της πυρκαγιάς του Ίτον.

«Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψή τους σήμερα. Ήμασταν εδώ νωρίτερα σήμερα και σέρβιραν φαγητό, ανώνυμα. Κανείς δεν ήξερε ότι σέρβιραν φαγητό, φορούσαν μάσκες. Δεν ήρθαν εδώ για να κερδίσουν δημοσιότητα. Ήρθαν για να βοηθήσουν», ανέφερε ο Γκόρντο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Sky News.

Είπε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ επισκέφτηκαν επίσης μερικές από τις οικογένειες στην πληγείσα περιοχή και είδαν κάποιες από τις ζημιές. Είχαν επίσης επιδιώξει να επισκεφθούν όλους όσοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ανάγκη και να τους ευχαριστήσουν προσωπικά για τις προσπάθειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι έχουν δωρίσει ρούχα, παιδικά είδη και άλλες προμήθειες για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

Έχουν επίσης προσκαλέσει φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν στο σπίτι τους.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Σάσεξ ίσως αναγκαστούν να εκκενώσουν το σπίτι τους εάν οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες συνεχίσουν να εξαπλώνονται.

Το σπίτι τους βρίσκεται σε περιοχή «υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς» και ενδέχεται να αντιμετωπίσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώνει το Sky News.

H Mέγκαν Μαρκλ ακυρώνει την πρεμιέρα του show της

Με αφορμή τις καταστροφές στο Λος Άντζελες η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσε ότι σε συμφωνία με το Netflix, προχωρά σε μεταφορά ημερομηνίας στην πρεμιέρα του lifestyle show της.

Η πρεμιέρα του With Love, Meghan σε παραγωγή της δούκισσας του Σάσεξ αναβλήθηκε λόγω της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η πλατφόρμα ροής.

The release of With Love, Meghan has been moved from its previously announced January premiere date to March 4 «as we focus on the needs of those impacted by the wildfires in my home state of California,” says Meghan. Read more here: https://t.co/2hpWRLMwv5 pic.twitter.com/osrttzwFAm — Netflix Tudum (@NetflixTudum) January 12, 2025

Το show οκτώ επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Μαρτίου αντί για τις 15 Ιανουαρίου.

«Είμαι ευγνώμων στους συνεργάτες μου στο Netflix που με υποστήριξαν στην καθυστέρηση της πρεμιέρας καθώς επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην πολιτεία μου, την Καλιφόρνια», είπε η Μέγκαν Μαρκλ σε μια δήλωση στον επίσημο ιστότοπο του Netflix, Tudum.

Kάτω απο την ανάρτηση η επίθεση εναντίον της Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι συνεχίζεται.