Χάρι και Μέγκαν: Πέντε χρόνια μετά την έξοδο τους, τι έχασαν και τι κέρδισαν;

Σαν σήμερα, στις 8 Ιανουαρίου 2020, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν μέσω Instagram ότι παραιτούνται των βασιλικών τους αξιωμάτων και θα αναζητήσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.

Η απόφαση τους προκάλεσε σάλο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. κανείς δεν περίμενε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα ανακοίνωναν ότι παραιτούνται από τα βασιλικά τους αξιώματα και θα επιλέξουν να γράψουν τη δική τους ιστορία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής. Στην ανακοίνωση τους ο Χάρι και η Μέγκαν διευκρίνισαν ότι θα συνεχίσουν να τιμούν τη βασίλισσα της Αγγλίας (η Ελισάβετ ήταν ακόμη ζωντανή) και την Κοινοπολιτεία, καθώς και τα ιδρύματα που έχουν αναλάβει υπό την προστασία τους. Με αυτόν τον τρόπο, σημείωναν, θα «αναθρέψουμε τον γιο μας με εκτίμηση προς τη βασιλική παράδοση μέσα στην οποία γεννήθηκε», ενώ παράλληλα «θα προσφέρουμε στην οικογένειά μας τον χώρο να επικεντρωθούμε στο επόμενο κεφάλαιο». Ήταν ένας πρόλογος για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που εγκαινίασαν. «Μετά από αρκετούς μήνες συλλογισμού και συζητήσεων, επιλέξαμε να κάνουμε μια μετάβαση, μια αλλαγή φέτος και να χαράξουμε προοδευτικά τον νέο μας ρόλο εντός του θεσμού» διάβαζε η ανακοίνωση. «Σκοπεύουμε να απομακρυνθούμε από τους ρόλους ως ‘ανώτατα΄ μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της οικονομικής μας ανεξαρτησίας, ενώ θα συνεχίσουμε παράλληλα να στηρίζουμε την Αυτού Μεγαλειότητα, τη Βασίλισσα. Είμαι με τη δική σας ενθάρρυνση, ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία χρόνια, που αισθανόμαστε έτοιμοι να πράξουμε αυτήν την αναπροσαρμογή». «Από εδώ και πέρα σκοπεύουμε να μοιράσουμε τον χρόνο μας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Αμερικής συνεχίζοντας να τιμούμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Βασίλισσα, την Κοινοπολιτεία και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτή η γεωγραφική ισορροπία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναθρέψουμε τον γιο μας με εκτίμηση στη βασιλική παράδοση μέσα στην οποία γεννήθηκε, αλλά και να δώσουμε στην οικογένειά μας τον χώρο για να εστιάσει στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνεται η έναρξη ενός νέου φιλανθρωπικού φορέα».

Η αλλαγή στη ζωή της Μέγκαν και του Χάρι ήταν τεράστια Οι σχέσεις του Χάρι με την οικογένεια του είναι ακόμη σε κρίση, ενώ ο πατέρας του, βασιλιάς πλέον, Κάρολος είναι στο θρόνο και έχει διαγνωστεί με καρκίνο. Οι σχέσεις του Χάρι με τον αδελφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ, που αναμένεται να ανέβει στο θρόνο πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε, είναι επίσης σε κρίση. Η Κείτ Μίντλετον, σύζυγος του Γουίλιαμ, διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο και οι Χάρι και Μέγκαν μοιάζει να έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι σε μια απόφαση που ακόμη δεν έχει αποδώσει όσα περίμεναν. Σε ένα μακρύ απολογισμό του το People καταγράφει τις πέντε νίκες και τις πέντε ήττες σε αυτή την πενταετία που άλλαξε τις ζωές τους, με διττές αποχρώσεις. Νίκη Νο. 1. Ο ερχομός της Λίλιμπετ Οι Χάρι και Μέγκαν καλωσόρισαν στη ζωή τους την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Το νεότερο μέλος της οικογένειας γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 2021, στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. «Ο ερχομός της μας έφερε περισσότερη χαρά από όση μπορούσαμε ποτέ να να φανταστούμε. Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή καλοσύνη και την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ιδιαίτερης στιγμής για την οικογένειά μας», έγραψαν ο Χάρι και η Μέγκαν στον ιστότοπό τους στο Archewell Foundation λίγο μετά την άφιξή της. Στη δήλωση που ανακοίνωνε τη γέννησή της, ο Χάρι και η Μέγκαν μοιράστηκαν ότι «η Λίλι πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, την Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ, της οποίας το οικογενειακό παρατσούκλι είναι Λίλιμπετ. Το μεσαίο της όνομα, Νταϊάνα, επιλέχθηκε για να τιμήσει την αγαπημένη αείμνηστη γιαγιά της, την Πριγκίπισσα της Ουαλίας». Η Λίλιμπετ – νονός της οποίας είναι ο Τάιλερ Πέρι – είναι έβδομη στη σειρά για τον βρετανικό θρόνο και αφού ο παππούς της ο Βασιλιάς Κάρολος ανέλαβε τον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, έγινε Πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Χάρι και η Μέγκαν υιοθέτησαν το Σάσεξ ως το επίθετο της οικογένειας, κάνοντας την κόρη τους Πριγκίπισσα Λίλιμπετ του Σάσεξ. Το 2022, ο Χάρι είπε στον παρουσιαστή του Today, Hoda Kotb ότι απολάμβανε πολύ την πατρότητα: «Μου αρέσει. Λατρεύω κάθε κομμάτι της, πάντα ήθελα να γίνω μπαμπάς», είπε. «Πάντα ήθελα να έχω τα δικά μου παιδιά και τώρα έχω δύο ανθρωπάκια για τα οποία είμαι υπεύθυνος». Απώλεια Νο. 1. Η αποβολή που προηγήθηκε της γέννησης της Μετά τη γέννηση του Άρτσι τον Μάιο του 2019 και πριν από τη γέννηση της Λίλιμπετ το 2021, η Meghan έγραψε σε άρθρο της στους New York Times για την αποβολή που είχε, το 2020. «Μετά την αλλαγή της πάνας [του Άρτσι], ένιωσα μια έντονη κράμπα», έγραψε. «Έπεσα στο πάτωμα με τον Άρτσι στα χέρια μου, βουίζοντας ένα νανούρισμα για να είμαστε και οι δύο ήρεμοι, η χαρούμενη μελωδία σε πλήρη αντίθεση με την αίσθηση μου ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήξερα, καθώς κρατούσα το πρωτότοκο παιδί μου, ότι έχανα το δεύτερο μου», συνέχισε. Ο Χάρι είπε αργότερα ότι, καθώς η Μέγκαν ακολούθησε τη νομική οδό κατά των Associated Newspapers μετά τη δημοσίευση μιας ιδιωτικής επιστολής στον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, έχασε το παιδί από αυτό τον πόλεμο εναντίον της. «Πιστεύω ότι η σύζυγός μου υπέστη μια αποβολή εξαιτίας αυτού που έκανε η Mail», είπε ο Χάρι. «Παρακολούθησα όλο το θέμα. Τώρα είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η αποβολή δημιουργήθηκε, προκλήθηκε από αυτό; Φυσικά και όχι. [Αλλά] έχοντας κατά νου το άγχος που προκάλεσε, την έλλειψη ύπνου και τον χρόνο που συνέβη, μπορώ να πω ότι η αποβολή δημιουργήθηκε από αυτό που προσπαθούσαν να της κάνουν », πρόσθεσε. Νίκη Νο. 2: Προσοδοφόρες επιχειρηματικές συμφωνίες Από τότε που υπαναχώρησαν ως μέλη της βασιλικής οικογένειας πριν από πέντε χρόνια, ο Χάρι και η Μέγκαν έκαναν επιχειρηματικές συμφωνίες με εξαιρετικά προσοδοφόρα συμβόλαια με Netflix, Spotify και Penguin Random House – τον εκδοτικό οίκο πίσω από τα απομνημονεύματα του Χάρι το 2023, Spare, και το παιδικό βιβλίο της Μέγκαν το 2021, The Bench — και τα δύο μπεστ σέλερ. Κάτω από την ομπρέλα της Archewell Productions, η συμφωνία του Χάρι και της Μέγκαν με το Netflix — που φέρεται να είναι αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων — παρήγαγε το ντοκιμαντέρ του 2022 Χάρι & Μέγκαν καθώς και τα Live to Lead του 2022, Heart of Invictus του 2023, και το πρόσφατο With Love, Meghan του 2024 που κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου. Το ζευγάρι φέρεται να έχει ακόμη στα σκαριά τη μεταφορά του μυθιστορήματος του Carley Fortune, Meet Me at the Lake, καθώς και μια μεταφορά του μυθιστορήματος Μεγάλες Προσδοκίες του Τσαρλς Ντίκενς.

Εκτός από τις συμφωνίες τους με το Spotify, το Netflix και τον εκδοτικό Penguin Random House, ο Χάρι και η Μέγκαν ίδρυσαν επίσης το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Archewell και έχουν επενδύσει στα projects του, συμπεριλαμβανομένων των The Parents Network και The Welcome Project.

Όσον αφορά τη συμφωνία τους με το Spotify – η οποία έληξε το 2023 – η Mέγκαν υπέγραψε το επιτυχημένο podcast Archetypes του 2022, το οποίο έγινε το Νο. 1 podcast σε 47 χώρες και κέρδισε ένα βραβείο People’s Choice στην κατηγορία podcast και ένα βραβείο Gracie για το καλύτερο Podcast.

Η Mέγκαν προετοιμάζεται επίσης για το επικείμενο λανσάρισμα του lifestyle brand της, το οποίο ανακοίνωσε τον περασμένο Μάρτιο και «θα αντικατοπτρίζει όλα όσα αγαπά – οικογένεια, μαγειρική, διασκέδαση και διακόσμηση του σπιτιού».

Μετά τη λήξη της συμφωνίας του ζευγαριού με το Spotify το 2023, η Meghan ανακοίνωσε επίσης ένα προσεχές podcast με τη Lemonada Media.

Aπώλεια Νο. 2: Αποτυχημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα

Αν και ορισμένα από τα έργα του Χάρι και της Μέγκαν είχαν επιτυχία, άλλα απέτυχαν, όπως η συμφωνία του ζευγαριού με το Spotify, η οποία έληξε τον Ιούνιο του 2023.

«Το Spotify και η Archewell Audio συμφώνησαν αμοιβαία να σταματήσουν τη συνεργασία και είναι περήφανοι για όσα δημιούργησαν μαζί», ανέφερε κοινή δήλωση.

Άλλη αποτυχία είναι και το ντοκιμαντέρ για το άθλημα του Polo που δεν κατάφερε να κερδίσει κοινό στο Netflix και μισήθηκε απόλυτα από τους κριτικούς ως «ανόητο».

Νίκη Νο. 3: Λένε την ιστορία τους

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας ήταν, όπως είπε η Μέγκαν στην Όπρα στη συνέντευξή της το 2021 μαζί με τον Χάρι, ότι ήταν φιμωμένοι.

Από τότε που παραιτήθηκαν πριν από πέντε χρόνια, ο Χάρι και η Μέγκαν είπαν τη δική τους ιστορία, είτε σε συνεντεύξεις, είτε σε χαρτί (απομνημονεύματα, αρθρογραφίας), είτε σε οπτικοακουστικά προϊόντα (ντοκιμαντέρ, podcast κα.)

Σε συνέντευξη του 2022 στο The Cut, η Mέγκαν είπε ότι ένιωθε ότι κάνει θεραπεία, κάθαρση από το παλάτι και τα MME που τους κατασπάραξαν.

«Όταν τα ΜΜΕ έχουν πει την ιστορία γύρω από σένα, είναι πολύ απολαυστικό να μπορείς να πεις τη δική σου», είπε προσθέτοντας για τη ζωή στο Μοντεσίτο, ότι την κάνει να νιώθει διαφορετικά. «Νιώθω πιο ξεκάθαρη. Μπορώ επιτέλους να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου όπως θέλω».

Απώλεια Νο. 3: Οι θάνατοι του πρίγκιπα Φιλίππου και της βασίλισσας Ελισάβετ

Τον Απρίλιο του 2021, μόλις ένα μήνα μετά τη συνέντευξή τους με τη Γουίνφρεϊ και δύο μήνες πριν από τη γέννηση της Λίλιμπετ, ο παππούς του πρίγκιπα Χάρι, ο πρίγκιπας Φίλιππος, πέθανε σε ηλικία 99 ετών. Ο Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την κηδεία του και η Μέγκαν, επτά μηνών έγκυος εκείνη την εποχή, έμεινε στην Καλιφόρνια με τον Άρτσι.

Τρεις μήνες αφότου επέστρεψαν ως τετραμελής οικογένεια για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ τον Ιούνιο του 2022, ο Χάρι και η Μέγκαν βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το ζευγάρι συμμετείχε στο πένθος και την κηδεία.

Νίκη Νο. 4: Το Invictus γιορτάζει τη δέκατη επέτειό του

Τον Μάιο του 2024, ο πρίγκιπας Χάρι, γιόρτασε τη 10η επέτειο των Αγώνων Invictus, που ίδρυσε το 2014. Οι αγώνες βετεράνων στρατιωτικών με αναπηρίες που ιδρύθηκαν με πρωτοβουλία του είναι ένα γεγονός που δείχνει τη δύναμη της θέλησης και αναγνωρίζει τις υπηρεσίες στο πεδίο μάχης.

Ωστόσο, αν και ο Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Μάιο για εκδήλωση στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο προς τιμήν μιας δεκαετίας των Αγώνων, κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν παρευρέθηκε – αν και μαζί του ήταν τα αδέρφια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, η Λαίδη Τζέιν Φέλοους και ο κόμης Τσαρλς Σπένσερ.

Αν και ο Χάρι πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να δει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης του καρκίνου από τον μονάρχη στις 5 Φεβρουαρίου, ο Χάρι δεν είδε τον Βασιλιά τρεις μήνες αργότερα επειδή το πρόγραμμα του ήταν πολύ απαιτητικό και γεμάτο.

«Πιστεύω αληθινά ότι είμαστε στα καλύτερά μας όταν εξυπηρετούμε τους άλλους και το Invictus έχει να κάνει με τη διατήρηση αυτής της αξίας», πρόσθεσε.

Άπώλεια Νο. 4: Έχασαν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Frogmore Cottage

Η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε στον Χάρι και τη Μέγκαν το Frogmore Cottage, ένα σπίτι στο κτήμα Windsor, ως γαμήλιο δώρο μετά τον βασιλικό τους γάμο τον Μάιο του 2018. Ακόμη και μετά το 2020 το ζευγάρι συνέχισε να χρησιμοποιεί το ακίνητο ως τη βάση του στο Ηνωμένο Βασίλειο έως ότου τους ζητήθηκε να το εγκαταλείψουν την κατοικία το 2023.

Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει επίσημα το Frogmore μέχρι τον Ιούνιο του 2023, ένα μήνα αφότου ο Χάρι ταξίδεψε για να παρευρεθεί στη στέψη του Βασιλιά Καρόλου στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, όπου κάθισε στην τρίτη σειρά για να παρακολουθήσει τη λειτουργία.

Ένα καίριο ζήτημα στην αντιπαράθεση Χάρι και Καρόλου και την αποξένωση τους είναι η αντιμαχία τους για τα μέτρα ασφαλείας του Χάρι και της οικογένειάς του στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την οποία αγωνίζεται στο δικαστήριο για περισσότερα από τέσσερα χρόνια (επιπλέον άλλων αγωγών ενάντια στον tabloid τύπο). Ωστόσο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ επιμένουν ότι η ιδέα ότι η ασφάλεια του Χάρι είναι θέμα του Βασιλιά είναι «εντελώς λανθασμένη».

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι πηγές «τίποτα δεν θα έδινε στον Χάρι περισσότερη ευτυχία από το να μπορέσει να αναζωπυρώσει τον δεσμό του με τον πατέρα του. Στο τέλος της ημέρας, δεν μπορείς να αναιρέσεις το αίμα. Δεμ ζητάει από τον πατέρα του ένα καλύτερο σπίτι ή καλύτερα αυτοκίνητα. Ζητά να επέμβει λόγω της πραγματικότητας της κατάστασης. Κινδυνεύει», είπε ένας φίλος.

Νίκη Νο. 5: Μαζί και μόνοι

Ενώ στην αρχή της βασιλικής ζωής τους τα επιχειρηματικά εγχειρήματα του Χάρι και της Μέγκαν ήταν κοινά, πέντε χρόνια αργότερα, χαράζουν τους δικούς τους επαγγελματικούς δρόμους.

Ο Χάρι έχει σόλο project όπως το The Me You Can’t See with Oprah Winfey του 2021 και το BetterUp, μια πλατφόρμα που στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν την ψυχική τους υγεία και η Μέγκαν υπέγραψε με το δυναμικό πρακτορείο WME το 2023 και έχει στα σκαριά πληθώρα δραστηριοτήτων.

Πηγές είπαν στο PEOPLE ότι, ενώ ο Χάρι κλίνει περισσότερο προς τις φιλανθρωπικές προσπάθειες, η Μέγκαν εξερευνά επιχειρηματικά έργα και εμπορικές επιχειρήσεις.

«Είναι ξεκάθαρο ότι μια διπλή προσέγγιση εξελίσσεται», είπε ένας φίλος στο PEOPLE. «Η εστίαση στην επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις θα είναι περισσότερο η προτεραιότητα της Δούκισσας και ο Δούκας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες του», πρόσθεσε.

Αν και το ζευγάρι αναλαμβάνει περισσότερες σόλο εμφανίσεις από ό,τι στις πρώτες μέρες της αποχώρησης του, έχουν κάνει μαζί ταξίδια όπως οι επισκέψεις του 2024 στη Νιγηρία και την Κολομβία.

«Είναι ακόμα προφανές ότι εμφανίζονται μαζί για τους σκοπούς που υποστηρίζουν από κοινού», είπε ο βασιλικός γνώστης. «Αυτό που βλέπουμε είναι μια λειτουργική και υγιής σχέση με δύο συνεργάτες και όχι το αντίθετο».

Aπώλεια Νο. 5: Αντιμέτωποι με συνεχείς φήμες διαζυγίου — και τρολ

Σε μια στιγμή ειλικρίνειας, ο πρίγκιπας Χάρι αναφέρθηκε στις επίμονες και συνεχείς φήμες διαζυγίου που τους κινηγούν μιλώντας στο DealBook Summit των New York Times στις 4 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Στην εκδήλωση, ο οικοδεσπότης Andrew Ross Sorkin αναφέρθηκε στο πώς οι άνθρωποι στο διαδίκτυο «γοητεύτηκαν από το γεγονός ότι η Mέγκαν βρίσκεται στην Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή και είσαι εδώ» προσθέτοντας, «Και υπάρχουν άρθρα αριστερά και δεξιά για, ξέρετε, ‘Γιατί κάνετε εμφανίσεις μόνοι, τι τρέχει;’ και διάφορα τέτοια».

«Προφανώς έχουμε αγοράσει ή μετακομίσει 10, 12 φορές. Επίσης μοιάζει να έχουμε χωρίσει ίσως και 10, 12 φορές» είπε ο Χάρι με χιούμορ.

«Είναι δύσκολο να απαντήσεις σε όλα, γι’ αυτό τα αγνοείς. Οι άνθρωποι για τους οποίους λυπάμαι περισσότερο είναι τα τρολ», συνέχισε.

«Οι ελπίδες τους απλώς χτίζονται και χτίζονται, και είναι σαν να ανυπομονούν τη δικαίωση με ‘Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι’, και μετά δεν συμβαίνει τίποτα. Οπότε τους λυπάμαι. Ειλικρινά».

Μιλώντας για τη ζωή του μακριά από τη Βρετανία, στην Καλιφόρνια ο Χάρι είπε:

«Νιώθω ότι είναι η ζωή που ήθελε η μαμά μου για μένα» είπε αναφερόμενος στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Το να μπορώ να κάνω τα πράγματα που μπορώ να κάνω με τα παιδιά μου που αναμφίβολα δεν θα μπορούσα να κάνω στο Ηνωμένο Βασίλειο — είναι τεράστιο. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό.»