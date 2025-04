Ο Ραφίνια ισοφάρισε ρεκόρ του Μέσι στο Champions League

Η Μπαρτσελόνα νίκησε την Ντόρτμουντ, με 4-ο στο «Μονζουίκ», για το πρώτο σκέλος των προημιτελικών του Champions League. Ο Ραφίνια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ.

Ο Βραζιλιάνος απέδειξε για άλλη μια φορά, ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και χάρη στις τρεις συμμετοχές του σε γκολ στην αναμέτρηση με την ομάδα της Βεστφαλίας, κατάφερε να ισοφαρίσει ρεκόρ που κρατούσε μόνο ο Μέσι.

Συγκεκριμένα, ο Ραφίνια έχει σημειώσει 12 γκολ και επτά ασίστ, τη φετινή αγωνιστική περίοδο του Champions League. Έτσι, ο Βραζιλιάνος είναι πλέον, μαζί με τον Μέσι, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ, σε μια σεζόν της συγκεκριμένης διοργάνωσης, με 19.

Ο Αργεντινός είχε καταφέρει να σημειώσει 19 γκολ+ασίστ στο Champions League. τη σεζόν 2011/12 και έπειτα από τη λήξη της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Ντόρτμουντ, έχει παρέα στην κορυφή της λίστας, των «μπλαουγκράνα».

Raphinha has now matched Lionel Messi for the most goal contributions for Barcelona in a single Champions League season 🤝🥇 pic.twitter.com/gGm3Gk9MMd

