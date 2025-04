Έξαλλος με συμπαίκτες και διαιτητή ο Ραφίνια – Τον «κάλυψε» ο Φλικ (vid)

Η εξαιρετική Μπέτις κράτησε την Μπαρτσελόνα στο 1-1 και δεν την άφησε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Ρεάλ από τη Βαλένθια, με τον Ραφίνια, να μη μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των Καταλανών με το σφύριγμα της λήξης τσακώθηκε λεκτικά με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο έσπρωξε τον τραυματία Αντρέ Τερ Στέγκεν, που βρισκόταν στο γήπεδο, αλλά ήταν εκτός αποστολής.

Ο Πολωνός, στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ραφίνια από το να έχει έναν θερμό… διάλογο με τους διαιτητές, δέχτηκε τελικά αυτός τα… πυρά του Βραζιλιάνου.

Raphinha pushing his own teammate and the Betis players… imagine if it was 🤐pic.twitter.com/IRgVKJzD5g

— 🫵🏽 (@idoxvi) April 5, 2025