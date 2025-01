Σαουδική Αραβία: Ο Χανς Ζίμμερ καλείται να διασκευάσει τον εθνικό ύμνο της χώρας

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Χανς Ζίμμερ, να δουλέψει πάνω σε μια νέα έκδοση του εθνικού της ύμνου, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, καθώς το βασίλειο επιταχύνει την ανανέωση της εικόνας του, σύμφωνα με την Guardian.

Ο Ζίμμερ, του οποίου οι κινηματογραφικές μουσικές περιλαμβάνουν τον «Βασιλιά των Λιονταριών» του 1994, το «Dune» και την τριλογία του «Dark Knight», συμφώνησε στις «γενικές γραμμές» του έργου, δήλωσε ο πρόεδρος της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας, Τουρκί Αλάλσικ.

«Συζητήσαμε πολλά για πολλά μελλοντικά έργα που ελπίζω να δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας … συμπεριλαμβανομένης της επανεκτέλεσης του εθνικού ύμνου της Σαουδικής Αραβίας με διαφορετικά όργανα», έγραψε ο Αλάλσικ στο X.

«Έλπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία»

