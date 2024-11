Πρωτοφανές σκηνικό στη Σαουδική Αραβία – Χιόνισε για πρώτη φορά στην έρημο

Όσοι επιμένουν να αγνοούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ή ακόμη χειρότερα να πιστεύουν ότι δεν την βιώνουμε ακόμη, τότε μάλλον πρέπει να ρίξουν μια ματιά στις πρόσφατες καιρικές συνθήκες στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα η περιοχή Al-Jawf ντύθηκε στα λευκά έπειτα από χιονόπτωση για πρώτη φορά στα χρονικά.

Η λοφώδης περιοχή καλύφθηκε με χιόνι, δημιουργώντας ένα χειμερινό τοπίο στην έρημο.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο μιλούν από μόνες τους.

#dandaroupdates

Saudi Arabian Desert Blanketed By Snowfall For the first time ever, Saudi Arabia’s arid Al-Jawf desert has turned into a breathtaking winter wonderland, blanketed in snow. The transformation follows heavy rain and hailstorms sweeping across the Kingdom, bringing… pic.twitter.com/k4MPITaPaY — Dandaro Online (@DandaroOnline) November 10, 2024

Heavy Snowfall in Saudi Arabia Desert for first Time is Historic Jehovah God is doing New Things and if you were told before they spring for you won’t believe #Hab15 #SaudiArabiaDesert #SaudiArabia # #WhieOutConditions #Snow.Confirm the Prophecy … https://t.co/FL3ce43CgZ pic.twitter.com/eTc2qivyAl — FEAR OF GOD IS WISDOM (@fear_wisdom) November 10, 2024

𝗔 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗜 𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗦𝗘𝗥𝗧 𝗦𝗘𝗘𝗦 𝗦𝗡𝗢𝗪 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗜𝗠𝗘!🌨️🥶🌨️

Saudi Arabia’s Al Jawf has turned into a winter wonderland after experiencing its first-ever snowfall, with temperatures rarely dropping to such levels. Global climatic change is… pic.twitter.com/pq6woqi9Og — Mohamedkaseem (@k_a_s_e_e_m) November 8, 2024

Το φαινόμενο συνδέεται με ένα χαμηλό βαρομετρικό πάνω από την Αραβική Θάλασσα, το οποίο έφερε αέρα και υγρασία που συγκρούστηκε με την ακραία ζέστη της ερήμου της περιοχής, προκαλώντας σφοδρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Πέρα από το μαγικό σκηνικό, η χιονόπτωση έδωσε ζωή στις κοιλάδες, δημιουργώντας καταρράκτες που με τη σειρά τους θα γεννήσουν την άνοιξη στην περιοχή, όπως αναφέρουν οι Khaleej Times.