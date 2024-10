Η Σαχάρα, που βρίσκεται στη Δυτική Αφρική, είναι η μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο. Παρόλο που οι έρημοι χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από ξηρό κλίμα με χαμηλά επίπεδα βλάστησης, η Σαχάρα έχει γίνει πιο πράσινη τα τελευταία χρόνια — κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνο, οι βροχοπτώσεις βόρεια του Ισημερινού στην Αφρική αυξάνονται λόγω της περιόδου των μουσώνων. Αυτή η καταιγίδα δημιουργείται όταν ο τροπικός αέρας κοντά στον Ισημερινό συναντά τον ζεστό, ξηρό αέρα από τον βορρά της ηπείρου. Αυτό το όριο ονομάζεται Ενδοτροπική Ζώνη Σύγκλισης (ITCZ).

Η ITCZ «μετατοπίζεται βόρεια του ισημερινού κατά τους θερινούς μήνες του Βόρειου Ημισφαιρίου» και «χαμηλώνει νότια του ισημερινού κατά τους θερμούς μήνες του Νότιου Ημισφαιρίου», σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, η ITCZ «μετακινείται πιο βόρεια όσο θερμαίνεται ο πλανήτης», εξήγησε ο Karsten Haustein, κλιματικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας στη Γερμανία, στο CNN.

«Τουλάχιστον, αυτό είναι που προτείνουν τα περισσότερα μοντέλα», συμπληρώνει. Το σύνορο αυτό έχει μετακινηθεί πιο βόρεια φέτος απ’ ότι συνήθως, κάνοντάς την περιοχή της Σαχάρας δύο έως έξι φορές πιο υγρή από το κανονικό.

An extratropical cyclone over the Sahara Desert drenched parts of Morocco and Algeria – bringing up to a year's worth of rain to some areas. NASA's Terra satellite captured floodwaters and some Saharan lakes, usually dry, filled with water.

«Το Βόρειο Ημισφαίριο, καθώς έχει περισσότερη ξηρασία από το Νότιο Ημισφαίριο, τείνει να θερμαίνεται περισσότερο και έτσι θα μπορούσε να ωθήσει την ITCZ πιο βόρεια», δήλωσε ο Francesco S.R. Pausata, καθηγητής ατμοσφαιρικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, στην Washington Post.

Η μεγαλύτερη αύξηση στη βλάστηση φέτος παρατηρήθηκε στο νότιο Τσαντ, το νότιο Σουδάν και την Ερυθραία. Μέρη του Μάλι, του Νίγηρα, του Τσαντ, του Σουδάν και της Ερυθραίας είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βροχόπτωση.

Ένα ξαφνικό κύμα πλούσιας βλάστησης ακολούθησε έναν υπερτροπικό κυκλώνα στη βορειοδυτική Σαχάρα στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, ο οποίος έφερε έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές που σπάνια δέχονται βροχή, σύμφωνα με το Earth Observatory της NASA.

«Αυτό που είναι επίσης συναρπαστικό είναι ότι οι συνήθως ξηρές λίμνες στη Σαχάρα γεμίζουν λόγω αυτού του γεγονότος,» δήλωσε ο Moshe Armon, ανώτερος λέκτορας στο Ινστιτούτο Γηγενούς Επιστήμης και στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, σε ανακοίνωση του Earth Observatory.

These images, captured by VIIRS onboard the NOAA21 satellite on Aug. 30 and Sept. 9, 2024, use enhanced color to highlight rain accumulation in the Sahara Desert.

Clouds are shown in light cyan, while water is dark blue to indicate moisture content.

Credit: NOAA/CIRA_CSU

— Joint Polar Satellite System (JPSS) (@JPSSProgram) September 13, 2024