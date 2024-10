Οάσεις μέσα στην έρημο Σαχάρα δημιουργήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες τον Σεπτέμβριο στο Μαρόκο. Εκτός από τα ρέματα και τα ποτάμια που φούσκωσαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, από τα πλημμυρικά φαινόμενα αναδημιουργήθηκε και μια λίμνη που ήταν στεγνή τα τελευταία 50 χρόνια.

Ουσιαστικά έπεσε βροχή ενός έτους μέσα σε δύο ημέρες, φέρνοντας το πολυπόθητο νερό που χρειάζονταν απεγνωσμένα μερικές από τις πιο άνυδρες περιοχές της ερήμου στο νοτιοανατολικό Μαρόκο, όπου σπανίως βρέχει στα τέλη του καλοκαιριού.

Όπως αναφέρει η New York Post, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μαρόκου δήλωσε ότι ο κατακλυσμός του Σεπτεμβρίου ήταν ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί εδώ και δεκαετίες, ιδίως στο νοτιοανατολικό χωριό Ραμπάτ.

Η Μερζούγκα δέχτηκε ισχυρές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα η λίμνη Iriqui, μια κοίτη λίμνης μεταξύ της Zagora και της Tata που ήταν στεγνή εδώ και 50 χρόνια, να γεμίσει όπως δείχνουν οι εικόνες από δορυφόρους της NASA.

Flooding in the Sahara desert fills lake that had been dry for 50 years https://t.co/rz9lXNdeDD pic.twitter.com/exPtrAuX7C

— New York Post (@nypost) October 9, 2024