Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 9 ν’ αγνοούνται από την Παρασκευή στο νότιο Μαρόκο, καθώς «εξαιρετικό» κλιματικό φαινόμενο έπληξε τη χώρα και τη γειτονική Αλγερία, όπου αναζητούνταν χθες βράδυ δυο άνθρωποι που παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά (φωτογραφία, επάνω, από newscentral.africa).

Οι θύελλες και οι πλημμύρες που προκάλεσαν στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους στην επαρχία Τάτα, 740 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Ραμπάτ, σε άλλους 2 στην Τίζνιτ (νοτιοδυτικά) και σε ακόμα 2 στην Αρασιντάια (νοτιοανατολικά) — το ένα από τα θύματα ήταν αλλοδαπός, η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίστηκε —, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών του βασιλείου, τον Ράσι ελ Χαλφί.

Ο όγκος των βροχοπτώσεων σε δυο ημέρες ήταν ίσος μ’ αυτόν που καταγράφεται όλη τη χρονιά

Taznakht in Ouarzazate Province, Morocco today…

Εννιά άνθρωποι αναζητούνται στις επαρχίες Τάτα, Αρασιντάια, καθώς και στην Ταρουντάντ (νοτιοδυτικά).

Οι ισχυρές βροχές φούσκωσαν ρέματα και ποτάμια και προκάλεσαν πλημμύρες από την Παρασκευή σε 17 περιφέρειες και επαρχίες του Μαρόκου, ακόμη και σε συνήθως ημιάνυδρες περιοχές.

The latest update on the flash floods in Tata and surrounding southern Morocco reports at least 13 deaths and severe damage to homes, creating an urgent humanitarian crisis that needs urgent help from the state

«Ο όγκος των βροχοπτώσεων σε δυο ημέρες ήταν ίσος μ’ αυτόν που καταγράφεται στους τομείς αυτούς υπό κανονικές συνθήκες όλη τη χρονιά», επισήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ανακοίνωσε εξάλλου την κατάρρευση 40 σπιτιών σε εθνική κλίμακα, ζημιές σε 93 δρόμους, καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

Στην Αλγερία, παρόμοιες θύελλες έπληξαν περιοχές καλυπτόμενες από έρημο, ακόμα και τομείς της Σαχάρας.

We didn't learn shit from this. Is one year from the earthquake that happened in the same zone in Morocco, now are suffering from the floods.

The amazigh will always be the underclass in this country

The amazigh will always be the underclass in this country https://t.co/przuFohC3r pic.twitter.com/EkcecP8eId — yasine ⵣ (@yasine_meryoul) September 8, 2024

Κατά την αλγερινή πολιτική προστασία, δυο άνθρωποι παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά και αναζητούνται στην Ταμανράσετ, κάπου 2.000 χιλιόμετρα νότια του Αλγερίου, και στην Ελ Μπαγιάντ, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αλγερίου.

«Τροπικές αέριες μάζες»

Αρχικά, η πολιτική προστασία έκανε λόγο για έναν νεκρό στην Ιλίζι, 700 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, κι έναν αγνοούμενο στην Ταμανράσετ. Αναφέρθηκε επίσης σε απεγκλωβισμούς οικογενειών που κινδύνευαν εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών.

⚡🌧صواعق متزامنة مع سيول شديدة

⚡🌧 إقليم طاطا – المغرب

8 – 9 – 2024 م

⚡🌧Lightning strikes coinciding with severe flash floods

⚡🌧 Tata Province – Morocco

8 – 9 – 2024 pic.twitter.com/8Cc7QSWpJs — 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) September 8, 2024

Στο νότιο Μαρόκο έχουν φθάσει «εξαιρετικά ασταθείς τροπικές αέριες μάζες», σύμφωνα με εκπρόσωπο της μαροκινής μετεωρολογικής υπηρεσίας, οι οποίες έφεραν τις ισχυρές καταιγίδες, φαινόμενο που χαρακτήρισε «εξαιρετικό».

🇲🇦 | Today Morocco Hit by Torrential #Floods – Location: Ait Sedrate, Tinghir Province, #Morocco

– Date: September 7, 2024

– floodwaters destroy earthen barrier Via: @Arab_Storms

Stay safe, Morocco! pic.twitter.com/Z7FvzkZGqX — Weather monitor (@Weathermonitors) September 7, 2024

Στην περιοχή Ουαρζαζάτ, 500 χιλιόμετρα νότια της Ραμπάτ, σημειώθηκε βροχόπτωση 47 χιλιοστών μέσα σε τρεις ώρες, ενώ 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Ταγκούνιτ, κοντά στη Ζαγορά, όχι μακριά από τα σύνορα των δύο κρατών, σύμφωνα με τη μαροκινή μετεωρολογική υπηρεσία.

«Πορτοκαλί απόχρωση…»

«Δεν είχαμε δει τέτοιες βροχές εδώ και περίπου μια δεκαετία», είπε ο Ομαρ Γκάνα, κάτοικος της Ουαρζαζάτ, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Torrential floods submerge the streets of Boumalne Dades in #Morocco, following heavy rains in the region.

Το Μαρόκο αντιμετωπίζει καταπόνηση των υδάτινων πόρων εξαιτίας των έξι συναπτών ετών ξηρασίας, που μείωσε το επίπεδο του νερού σε φράγματα κάτω από το 28% στα τέλη Αυγούστου.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από ριπαίους ανέμους, που έφθαναν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Ουαρζαζάτ και τα 76 χ.α.ώ. στο Μαρακές και προκάλεσαν «οπτικό φαινόμενο, δίνοντας πορτοκαλί απόχρωση στον ουρανό».

The city of Marrakesh, a popular tourist destination in Morocco 🇲🇦, turned orange yesterday after a sandstorm caused a drastic loss of visibility.

Πηγή: ΑΠΕ