Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών στην πόλη Μαραντί (κεντρικά-νότια), την οικονομική πρωτεύουσα του Νίγηρα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο κυβερνήτης του ομώνυμου νομού, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Νιγηρία (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο νομός Μαραντί είναι αυτός που έχει υποστεί το πιο βαρύ χτύπημα από τις ισχυρές βροχές που σαρώνουν από τον Ιούνιο τον Νίγηρα, αχανή χώρα η οποία καλύπτεται κατά μεγάλο μέρος της από έρημο και δοκιμάζεται από την κλιματική αλλαγή.

«Καταγράψαμε 15 απώλειες ανθρωπίνων ζωών, καταγράψαμε επίσης τραυματισμούς και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές», είπε ο κυβερνήτης και αξιωματικός της αστυνομίας Ισουφού Μαμάν στη δημόσια τηλεόραση Télé Sahel.

Ο κ. Μαμάν διαβεβαίωσε πως βρίσκεται στη διαδικασία «μετεγκατάστασης» των πληγέντων. Την Παρασκευή στη Μαραντί καταγράφηκε βροχόπτωση «150 χιλιοστών» μέσα σε χρονικό διάστημα «μιας ώρας και 30 λεπτών», τόνισε ανταποκριτής της δημόσιας τηλεόρασης στην περιοχή.

Πλάνα που μετέδωσε ο σταθμός εικονίζουν ορμητικά ρεύματα νερού που προκάλεσαν κατολισθήσεις και καταρρεύσεις σπιτιών, ενώ παρέσυραν μοτοσικλέτες, οχήματα, δένδρα, καταστήματα…

🇳🇪Niger «To God we belong and to Him we shall return». Floods swept through the city of Maradi yesterday, killing more than 50 people and leaving more than 90 in critical condition in hospital. Public facilities including the cemetery were affected and some bodies were swept away https://t.co/LOnobYDXh4

