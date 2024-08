Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις πλημμύρες στην Υεμένη

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 17 αγνοούνται στη δυτική Υεμένη εξαιτίας πλημμυρών τις οποίες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), καθώς διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις επί μια εβδομάδα στη δυτική Υεμένη προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε φτωχή περιοχή της χώρας και στη γειτονική επαρχία Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

#اليمن 🇾🇪 العثور على طفل على قيد الحياة جرفه السيل بعد يوم كامل من البحث عنه في ملحان يبلغ من العمر سبعة أعوام! #الحمدلله #طفل_ملحان #المحويت #Yemen A seven-year-old child was found alive after being swept away by a flood after a full day of searching pic.twitter.com/FsFYEdRgDJ

Κατολισθήσεις κατέστρεψαν σπίτια και καταστήματα στην περιοχή Μελχάν, στην επαρχία Αλ Μαχουέιτ, το βράδυ της Τρίτης, θάβοντας κατοίκους.

Το γραφείο του UNFPA στην Υεμένη έκανε λόγο για 24 νεκρούς και 17 τραυματίες μέσω X, μετά τις «καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι βροχές και το σπάσιμο τριών φραγμάτων» στην περιοχή υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, επλήγησαν 1.020 οικογένειες και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια.

Προηγούμενος απολογισμός, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι, έκανε λόγο για 16 νεκρούς στην επαρχία Αλ Μαχουέιτ, δυτικά της πρωτεύουσας Σανάα.

«Οι δρόμοι που έχουν αποκοπεί λόγω των πλημμυρών εμπόδισαν την μετακίνηση ομάδων έρευνας και διάσωσης (…) όμως οι επιχειρήσεις (που άρχισαν προχθές Τετάρτη) συνεχίζονται», δήλωσε στο Αλ Μασίρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Χούθι, ο Μοχάμεντ αλ Μουφτάχ. Το τηλεοπτικό δίκτυο δεν αναφέρθηκε σε ρήξη φραγμάτων.

At least 24 people are missing after the latest flash floods in Yemen, which has already seen 60 deaths since late July and a rise in suspected cholera cases. pic.twitter.com/rPX3C5nNhq

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 29, 2024