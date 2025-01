«Ο Βέιγκα υπογράφει στη Γιουβέντους, ως δανεικός από την Τσέλσι»

Ο Ρενάτο Βέιγκα γίνεται παίκτης της Γιουβέντους σε λίγες ώρες, όπως αναφέρει στο «Χ» ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Πορτογάλος θα αγωνίζεται ως τον Ιούνιο με τους «μπιανκονέρι» και έπειτα θα επιστρέψει στην Τσέλσι, καθώς έρχεται στο Τορίνο ως δανεικός από τους «μπλε». Η «μεγάλη κυρία» θα δώσει στους Λονδρέζους 3,8 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.

⚪⚫🤝🏻 All documents are now ready for Renato Veiga to join Juventus from Chelsea, as exclusively revealed.

Portuguese defender, planning to fly to Turin on Friday. ✈🇮🇹

€5m total package loan fee included as reported, NO buy clause, back to Chelsea ahead of Clubs’ World Cup. pic.twitter.com/7d96MJ7oMx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025