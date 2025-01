Πίπεν: «Άθλιος παίκτης ο Τζόρνταν – Πιο επιτυχημένη η καριέρα μου απ’ του ΛεΜπρον» (vid)

O Σκότι Πίπεν που κατέκτησε έξι δαχτυλίδια στο NBA με τους Σικάγο Μπουλς προκαλεί αντιδράσεις με τα λεγόμενά του για μία ακόμα φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης των Μπουλς μίλησε με βαριά λόγια για τον Μάικλ Τζόρνταν, ενώ αναφέρθηκε και στον κατά πολλούς GOAT του μπάσκετ, ΛεΜπρον Τζέιμς.

«Ο Μάικλ ήταν άθλιος παίκτης πριν πάω εγώ στους Μπουλς. Ήταν πολύ άσχημο να παίζεις μαζί του. Συνέχεια έπαιζε ένας εναντίον ενός, έπαιρνε κακά σουτ και ξαφνικά γίναμε ομάδα και αρχίσαμε να κερδίζουμε.

Scottie Pippen DESTROYS Lebron:

Would you put yourself ahead of Lebron?

Scottie: I have 6 rings

Who do you think the average owner would pick as their #1 you or Lebron?

Scottie: «Idk,You want individual accolades or you want championships? Cuz i didnt chase mines»

(Via… pic.twitter.com/6UXhCsG2Ko

— Thetruth (@Thetruth8240) January 18, 2025