Στο Βερολίνο για το Final Four ο Πίπεν! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους μεγάλους σταρ του ΝΒΑ, που θα βρεθεί στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, όμως πριν λίγο έφτασε έξω από την «Uber Arena» ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών.

Ο λόγος για τον Σκότι Πίπεν, τον θρυλικό συμπαίκτη του Μάικλ Τζόρνταν στους Σικάγο Μπουλς, ο οποίος ήταν γνωστό ότι θα βρεθεί στη γερμανική πρωτεύουσα για το Final Four.

Ο Πίπεν έφτασε λίγο μετά τις 2 τοπική ώρα, με το «Basket News» να είναι εκεί στην άφιξη του και τον Αμερικανό σούπερ σταρ, που μεγαλούργησε στο ΝΒΑ τη δεκαετία του 90 κατακτώντας 6 πρωταθλήματα να αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά και το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, αλλά και εκείνο του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως Οι υψηλές παρουσίες στο Final Four της Euroleague, δεν σταματούν εδώ, καθώς στο γήπεδο θα βρεθεί και ο άσος των Μπρούκλιν Νετς, Ντένις Σρέντερ.

NBA legend Scottie Pippen is in Berlin ready to take on the EuroLeague Final Four action 🔥 pic.twitter.com/DVr0vDfRxk

— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2024