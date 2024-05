Παναθηναϊκός: Στο ξενοδοχείο της αποστολής ο Έλληνας πρόξενος – Απολογήθηκε η Euroleague

Μετά τη μεγάλη ένταση που προκλήθηκε κατά την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο όπου φίλαθλοι της Φενέρ έβρισαν τον Τούρκο προπονητή τα πράγματα ηρέμησαν στο Βερολίνο.

Συγκεκριμένα οι άνθρωποι της Euroleague απολογήθηκαν αρχικά στον Εργκίν Αταμάν με αποτέλεσμα το επεισόδιο που είχε προηγηθεί να θεωρηθεί και λήξαν.

Με την αστυνομική δύναμη να έχει πλέον πιο έντονη παρουσία έξω από το ξενοδοχείο που διαμένουν οι παίκτες, οι προπονητές και οι διοικήσεις των τεσσάρων μονομάχων του Final Four, το παρών έδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης 22 Μαΐου κι ο Έλληνας πρόξενος, Ηλίας Κλουβάτος, με εντολή και εποπτεία της πρέσβειρας, Μάρας Μαρινάκη.

Η συνολική κινητοποίηση του προσωπικού της ελληνικής πρεσβείας ήταν άμεση, μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, γεγονός που βοήθησε στην εκτόνωση της κατάστασης

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2024