Έξαλλος ο Αταμάν στο ξενοδοχείο: «Πού είναι η Euroleague;» (vid)

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, ωστόσο οπαδοί της Φενερμπαχτσέ έβρισαν τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του, κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο.

Οι οπαδοί της Φενερμπαχτσέ φώναζαν συνθήματα και έβριζαν τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν έξαλλος, με τον Τούρκο προπονητή να ζητάει από την ασφάλεια του ξενοδοχείου να παρέμβει και να διώξει τους οπαδούς της Φενέρ.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός, σε νέο βίντεο από το επεισόδιο που φέρνει στο φως το «Basket News», φαίνεται έξαλλος με την όλη κατάσταση, ενώ φωνάζει χαρακτηριστικά «που είναι η Euroleague; Που είναι η Euroleague;», θέλοντας να ζητήσει εξηγήσεις από τη διοργανώτρια αρχή.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca

— BasketNews (@BasketNews_com) May 22, 2024