Αταμάν: «Στιγμή δόξας για τον Παναθηναϊκό να συμμετέχει σε Final Four μετά από 12 χρόνια»

Ο Παναθηναϊκός πέταξε για Βερολίνο και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το Final Four της Euroleague και τη σημασία του να είναι εκεί οι «πράσινοι».

«Θα είναι καταπληκτικό να παλέψουμε για τον τίτλο στον τελικό και το κατακτήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν.

Όσα είπε ο Αταμάν:

Για το εάν έχει φτάσει η ώρα για τον Παναθηναϊκό: «Δουλέψαμε όλη την χρονιά για να είμαστε στο Final Four και το πετύχαμε. Υπάρχουν δύο ακόμα παιχνίδια για να κατακτήσουμε το τρόπαιο, αλλά για αρχή σκεφτόμαστε το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε»

Για το γεγονός ότι έχει ξαναπάει σε Final Four και τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό: «Για τον Παναθηναϊκό είναι μία στιγμή δόξας μετά από 12 χρόνια να συμμετέχει σε Final Four. Μόνο οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης πηγαίνουν στο Final Four. Στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός έπαιξε σε πολλά Fina Four, αλλά τα τελευταία 12 χρόνια δεν ήταν επιτυχημένα. Η νέα γενιά του Παναθηναϊκού θα απολαύσει μετά από 12 χρόνια αυτό το μεγάλο event. Θα είναι καταπληκτικό να παλέψουμε για τον τίτλο στον τελικό και το κατακτήσουμε.

Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Βερολίνο θέλουν να κατακτήσουν τον τίτλο, αλλά πρώτα από όλα πρέπει να περάσουμε τη Φενέρμπαχτσε που είναι καλή ομάδα, με έναν προπονητή που σέβομαι, με καλά αποτελέσματα στη EuroLeague. Το παιχνίδι θα είναι σκληρό και μόνο αυτό σκέφτομαι».

Για το εάν είναι ο πιο σημαντικός τίτλος που θα διεκδικήσει στην καριέρα του: «Έχω κατακτήσει πολλά τρόπαια στην καριέρα μου, αλλά αυτή είναι μια καινούργια ομάδα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα νιώσουν ξανά το αίσθημα του να παλεύεις για αυτό το τρόπαιο»

Για την κατάσταση του Σλούκα και του Χουάντσο: «Ο Σλούκας και ο Χουάντσο προπονήθηκαν σήμερα και ευελπιστώ να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε: «Έχω αντιμετωπίσει τη Φενέρ σε πολλά παιχνίδια και στην Τουρκία και στην Ευρώπη και σε τελικούς. Οι ομάδες αλλάζουν, οι προπονητές αλλάζουν, οι παίκτες αλλάζουν. Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Έχουν καλή ομάδα και πολλούς φιλάθλους. Δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει τη μάχη των οπαδών. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι να κερδίσουμε τον ημιτελικό και να προκριθούμε στον τελικό για να αγγίξουμε το όνειρο της κατάκτησης της EuroLeague»

Για το γεγονός ότι με την αποστολή θα ταξιδέψει και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης: «Παίξαμε αντίπαλοι όταν αυτός ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό και εγώ στην Γαλατασαράι. Έχω απεριόριστο σεβασμό για τους ανθρώπους που στο παρελθόν έγραψαν ιστορία με τον Παναθηναϊκό».