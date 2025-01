Στην Χαλ και επίσημα ο Νορντίν Άμραμπατ (pic)

Μετά από 3,5 χρόνια στην ΑΕΚ, όπου πέτυχε 22 γκολ σε 113 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ο Νορντίν Άμραμπατ είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Μαροκινός εξτρέμ αποφάσισε να αποδεχτεί την πρόκληση της Χαλ, η οποία αγωνίζεται για την παραμονή της στην Championship, αυτή τη στιγμή καταλαμβάνοντας την 22η θέση στην κατηγορία.

Η ομάδα επενδύει στην εμπειρία του Άμραμπατ, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Nordin Amrabat has agreed to join Hull City (Championship) on a short-term deal. The 37-year-old Moroccan international, free agent after leaving AEK Athens, is set to bring his experience to the Tigers.

