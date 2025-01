«ΑΕΚ και Μόντσα σε συζητήσεις για τον Κυριακόπουλο» (pic)

Στο γεύμα με τους δημοσιογράφους ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέφερε πως σε συνεννόηση με τον Ματίας Αλμέιδα η ΑΕΚ δεν πάει για κάποια μεταγραφή, εκτός και αν προκύψει κάτι εξαιρετικό. Και ίσως αυτό να είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος που αγωνίζεται από το καλοκαίρι στη Μόντσα και φαντάζει ιδανική περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας της Ένωσης.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Τζανλουίτζι Λονγκάρι, η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την ιταλική ομάδα για την απόκτηση του Έλληνα μπακ. Κάποια παραπάνω πληροφορία δεν δίνεται, ωστόσο είναι δεδομένο πως η ο Κυριακόπουλος ενδιαφέρει τους «κιτρινόμαυρους» ενώ και ο ίδιος φαίνεται πως είναι θετικός.

Η Μόντσα βέβαια τον έχει αγοράσει μόλις πριν από λίγους μήνες με τρία εκατ. ευρώ και ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο ως το 2026. Φέτος έχει καταγράψει 19 εμφανίσεις με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ ενώ αγωνίζεται στην Ιταλία από το 2019 όταν και πήρε μεταγραφή από τον Αστέρα Τρίπολης στη Σασουόλο.

#Monza in trattativa con#Aekfc per #Kyriakopoulos. I brianzoli parlano con il #Milan per Ballo Toure e #Origi.

