Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα Τετάρτη τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, κάπου ενάμισι μήνα αφού βύθισε τη χώρα σε πολιτικό χάος κηρύσσοντας εφήμερο στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου, έπειτα από έφοδο στην κατοικία του (στη φωτογραφία, επάνω, κονβόι αυτοκινήτων στο οποίο πιστεύεται ότι βρίσκεται ο συλληφθείς Γιουν Σοκ-γελ αναχωρεί από την προεδρική κατοικία του).

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σήμερα στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές.

BREAKING: Police have arrived at the residence of impeached South Korean President Yoon Suk Yeol with a warrant for his arrest.

This is the second time authorities have attempted to detain President Yoon.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 pic.twitter.com/nGuMoY0fgV

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2025