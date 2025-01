Οι αρχές στη Νότια Κορέα που ερευνούν τον καθαιρεθέντα πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη έξω από την κατοικία του για μια νέα προσπάθεια σύλληψής του, όπως φαίνεται, με την κατηγορία της εξέγερσης που σχετίζεται με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Βιντεοσκοπημένο υλικό έδειχνε οχήματα των αρχών που διενεργούν την έρευνα μπροστά από τη βίλα του Γιουν στην πλαγιά ενός λόφου στη Σεούλ, όπου ο ίδιος έχει καταφύγει εδώ και εβδομάδες.

Οι ερευνητές απέτυχαν στις 3 Ιανουαρίου να επιδώσουν το πρώτο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε ποτέ εναντίον εν ενεργεία προέδρου της Νότιας Κορέας μετά από αντιπαράθεση με εκατοντάδες πράκτορες της προεδρικής ασφάλειας και στρατιωτικούς φρουρούς.

Περίπου 6.500 υποστηρικτές του Γιουν είχαν συγκεντρωθεί στην κατοικία την Τετάρτη και ορισμένοι νομοθέτες του κυβερνώντος κόμματος σχημάτιζαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να εμποδίσουν την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Οι διαδηλωτές υπέρ του Γιουν τραγουδούσαν και κουνούσαν φωτεινά ραβδιά, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters, ενώ λεωφορεία της αστυνομίας είχαν αποκλείσει δρόμους κοντά στην κεντρική πύλη της κατοικίας, ώστε άλλα οχήματα να μην έχουν πρόσβαση.

Ο δικηγόρος του Γιουν Γιουν Καμπ-κεούν, ο οποίος μετέφερε έγγραφα, εθεάθη επίσης να συνομιλεί με ανακριτικούς υπαλλήλους με μαύρες στολές μπροστά από την κατοικία του Γιουν, όπως έδειξε βίντεο.

Οι πληροφορίες ποικίλουν με τις πηγές να αναφέρουν από 1.000 αστυνομικούς επιφορτισμένους με την σύλληψη.

