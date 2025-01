Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ συμφώνησαν στα 30 εκατ. ευρώ για τον Μάλεν

Μια σημαντική προσθήκη φαίνεται ότι θα πραγματοποιήσει η Άστον Βίλα, όπως αποκάλυψε ο Πάτρικ Μπέργκερ. Το ρεπορτάζ του Γερμανού αναφέρει πως οι «χωριάτες» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ για την αγορά του Ντόνιελ Μάλεν με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ.

🚨🆕 EXCLUSIVE: TOTAL AGREEMENT between Borussia Dortmund and Aston Villa over a permanent deal for Donyell Malen (25/🇳🇱). Clubs have agreed on a transfer fee of €25m plus €5m add-ons, with €3m guaranteed. Only minor details remain to be finalized.

Malen is not expected to… pic.twitter.com/Ky3qhBJypg

— Patrick Berger (@berger_pj) January 13, 2025