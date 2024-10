Λιλ και Άστον Βίλα έγραψαν ιστορία στο Τσάμπιονς Λιγκ

Η Λιλ υποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης την Ρεάλ Μαδρίτης και πριν την έναρξη της αναμέτρησης δεν υπήρχαν και πολλοί που θα έβαζαν τα λεφτά τους στην πλευρά της γαλλικής ομάδας.

Κακό του κεφαλιού τους καθώς αν το είχαν κάνει θα είχαν βγάλει αρκετά χρήματα. Οι γηπεδούχοι έκαναν λοιπόν το «μπαμ», έριξαν την ισπανική ομάδα στο… καναβάτσο και πήραν μια τεράστια νίκη, την οποία δύσκολα θα κάνουν άλλες ομάδες στην League Phase της διοργάνωσης.

Η Λιλ όμως τα κατάφερε και μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί πως η γαλλική ομάδα έγραψε ιστορία, με την επικράτηση επί της «βασίλισσας».

Η Ρεάλ είχε 14 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά η Λιλ έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί των «μερένγκες».

Lille beat the champions of Europe to end Real Madrid’s 14-game unbeaten run in the UCL 🤷‍♂️ pic.twitter.com/g6dOQNBmDo — B/R Football (@brfootball) October 2, 2024

Θα πρέπει όμως να θεωρείται σίγουρο πως ο Αντσελότι και οι παίκτες του θέλουν να ξεκινήσουν νέο… μέτρημα και να ξεπεράσουν το…14.

Πρώτα φορά στο Τσάμπιονς Λιγκ έχασαν το ίδιο βράδυ τρεις ισπανικές ομάδες

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως να σταθούμε και στα αποτελέσματα των άλλων δύο ισπανικών ομάδων που έπαιξαν το βράδυ της Τετάρτης στο Τσάμπιονς Λιγκ. Και είναι αλήθεια πως η χθεσινή βραδιά δεν ήταν καλή για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Δεν ήταν δηλαδή μόνο η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Λικ, καθώς τόσο η Ατλέτικο Μαδρίτης όσο και η Χιρόνα έχασαν από Μπενφίκα και Φέγενορντ αντίστοιχα.

Three Spanish teams lost on the same day for the first time in Champions League history 🤭 pic.twitter.com/nzWtiuoG4g — B/R Football (@brfootball) October 3, 2024

Οι «ροχιμπλάνκος» γνώρισαν την συντριβή στο Ντα Λουζ (4-0) ενώ οι Καταλανοί ηττήθηκαν από τους Ολλανδούς (2-3).

Τρεις ισπανικές ομάδες και τρεις ήττες στην ίδια βραδιά ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αλλά έγινε χθες.

Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ που τρεις ισπανικές ομάδες γνώρισαν την ήττα το ίδιο βράδυ.

Μια μέρα νωρίτερα, την Τρίτη, η Μπαρτσελόνα είχε νικήσει άνετα την Γιούνγκ Μπόις με 5-0.

Το ρεκόρ της Μπάγερν «κατέρρευσε» στο Βίλα Παρκ

Η Άστον Βίλα πέτυχε μεγάλη νίκη επικρατώντας της Μπάγερν στο Βίλα Παρκ με 1-0 και η επικράτηση της αγγλικής ομάδας ήταν talk of the town στον σημερινό αγγλικό Τύπο και δικαιολογημένα.

Μετά τη νίκη επί της Γιούνγκ Μπόις η Βίλα νίκησε και τους Βαυαρούς και η ομάδα του Μονάχου το «φυσάει και δεν κρυώνει».

Ποιος είναι ο λόγος; Η Μπάγερν ήταν αήττητη για 41 παιχνίδια σε φάση ομίλων ή League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά αυτό το ρεκόρ του γερμανικού συλλόγου έπεσε και μάλιστα με πάταγο.

Ο Ουνάι Έμερι συνεχίζει την εξαιρετική του δουλειά στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ και δεν υπάρχει αμφιβολία για τους στόχους της αγγλικής ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Βίλα κοιτάει ψηλά και όχι άδικα, καθώς ο Ισπανός προπονητής έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ικανό να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη.

Ο Έμερι, ο οποίος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Άστον Βίλα στο φινάλε του αγώνα, υπέγραψε το καλοκαίρι νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τον αγγλικό σύλλογο το οποίο έχει πενταετή διάρκεια, λήγει δηλαδή τοπ 2029.

Αυτή η κίνηση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, φανερώνει αν μη τι άλλο και την εμπιστοσύνη στον Ισπανό τεχνικό.