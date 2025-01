Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε ότι ο Ιρανός μηχανολόγος Μοχαμάντ Αμπεντινί που είχε συλληφθεί στην Ιταλία κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, αφέθηκε ελεύθερος και θα επιστρέψει στην Τεχεράνη «εντός των προσεχών ωρών».

Ο 38χρονος Αμπτενινί είχε συλληφθεί με βάση ένα ένταλμα των ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν ότι παρείχε στρατιωτική τεχνολογία στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο ζήτησε από το Εφετείο του Μιλάνου να αφεθεί ελεύθερος ο Ιρανός, λίγες ημέρες αφού η Τεχεράνη απελευθέρωσε μια Ιταλίδα δημοσιογράφο που είχε συλληφθεί στο Ιράν.

«Το πρόβλημα επιλύθηκε και οδήγησε στην απελευθέρωση και την επιστροφή του», έπειτα από «διαπραγματεύσεις» μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν και της Ιταλίας, μετέδωσε ο ιρανικό πρακτορείο Mizan Online, το δημοσιογραφικό όργανο των δικαστικών αρχών της χώρας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iranian businessman Mohammad Abedini, who was detained in Italy, will return to Iran in the coming hours, Iran’s judiciary news agency Mizan says.https://t.co/9QUtBzhWNt pic.twitter.com/MTJjzum6OH

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 12, 2025