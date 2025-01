Τσετσίλια Σάλα, μια Ιταλίδα δημοσιογράφος στα γεωπολιτικά «δίχτυα» του Ιράν

Πολεμική ανταποκρίτρια και ρεπόρτερ στην εφημερίδα Il Foglio και στην εταιρεία podcast Chora Media στην Ιταλία, η 29χρονη Τσετσίλια Σάλα αναχώρησε αεροπορικώς από τη Ρώμη στις 12 Δεκεμβρίου με προορισμό το Ιράν, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής και με έγκυρη βίζα.

Δεν ήταν το καν το πρώτο της ταξίδι εκεί.

Αυτή τη φορά είχε προγραμματίσει σειρά συνεντεύξεων για την παραγωγή τριών επεισοδίων του podcast της, υπό τον τίτλο «Stories».

Θα επέστρεφε στη Ρώμη στις 20 Δεκεμβρίου.

Όμως το τηλέφωνό της «σίγησε» την προηγούμενη ημέρα.

Χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα μέχρι να γίνει γνωστό ότι είχε συλληφθεί στην Τεχεράνη.

Βρίσκεται έκτοτε στη φυλακή Εβίν, διαβόητη για τις φρικτές συνθήκες κράτησης επικριτών του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, δημοσιογράφων και ξένων πολιτών.

Καταφέρνοντας έπειτα από ημέρες να επικοινωνήσει με τους δικούς της, η Τσετσίλια είπε ότι κρατείται στην απομόνωση.

Δεν έχει στρώμα στο κελί της, παρά μόνο δύο κουβέρτες -τη μια τη στρώνει στο πάτωμα για να κοιμηθεί και την άλλη τη χρησιμοποεί για να προστατεύεται από το τσουχτερό κρύο.

Δεν βλέπει καν τους φρουρούς της. Της σερβίρουν φαγητό μέσα από μια χαραμάδα στην πόρτα του κελιού της.

Ένα φως νέον είναι μονίμως αναμμένο, μέρα-νύχτα.

Κατά τα λοιπά, η ίδια βρίσκεται στο «σκοτάδι» ως προς τους ακριβείς λόγους της σύλληψής της από τις ιρανικές αρχές.

Η Τσετσίλια είχε ήδη δημοσιεύσει αρκετά ρεπορτάζ για το μεταβαλλόμενο τοπίο στο Ιράν μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία.

Για τα τελευταία podcast της είχε πάρει συνεντεύξεις από μια υπό ποινική δίωξη Ιρανή κωμικό, έναν πρώην στρατιωτικό διοικητή και μια νεαρή γυναίκα που αντιτίθεται στους δογματισμούς των μουλάδων.

Το τελευταίο κυκλοφόρησε στις 18 Δεκεμβρίου, μια ημέρα πριν από τη σύλληψη της 29χρονης Ιταλίδας δημοσιογράφου.

Φαίνεται ωστόσο ότι τα ρεπορτάζ της δεν ήταν ο πραγματικός λόγος…

Η υπόθεση της Τσετσίλια Σάλα εξελίσσεται απείρως πιο περίπλοκη από ό,τι φάνταζε αρχικά.

Όσο περίεργο κι εάν ακούγεται, η κράτησή της φέρεται να συνδέεται με νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, το λαθρεμπόριο τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη νέα τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή.

Η ιστορία πηγαίνει τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω, όταν πέρυσι τον Ιανουάριο ένα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε το φυλάκιο Tower 22 του αμερικανικού στρατού, στα σύνορα Ιορδανίας-Συρίας.

Από την έκρηξη σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 47 –τα πρώτα θύματα στις τάξεις των στρατευμάτων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Την ευθύνη για την επίθεση με το drone ανέλαβε με σιιτική πολιτοφυλακή από το Ιράκ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν είχε τότε υποσχεθεί ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη «σε χρόνο και με τρόπο που θα καθορίσουμε εμείς».

Για την Ουάσιγκτον, το πλήρωμα του χρόνου φαίνεται ότι ήλθε στα μέσα Δεκεμβρίου.

Έπειτα από πολύμηνες έρευνες, έδωσαν σήμα στις ιταλικές αρχές να συλλάβουν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου τον Μοχάμεντ Αμπεντίνι-Νατζαφαμπάντι.

Κατά το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 38χρονος Ιρανο-Ελβετός επιχειρηματίας κάνει λαθρεμπόριο όπλων και διατηρεί στενούς δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς.

Το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του τον συνδέει με την περσινή επίθεση στο αμερικανικό φυλάκιο -πρακτικά με την παράνομη εξαγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και τεχνολογίας για την κατασκευή drone στο Ιράν, μέσω μιας εταιρίας «βιτρίνα» που είχε στήσει στη Λωζάνη.

Η σύλληψή του έγινε στις 16 Δεκεμβρίου στο Μιλάνο.

Συνέπεσε με τη σύλληψη ενός δεύτερου Ιρανού υπηκόου, εν προκειμένω στη Μασαχουσέτη, ως φερόμενου συνεργού του Αμπεντίνι στις ΗΠΑ.

Τρεις ημέρες αργότερα, η Τσετσίλια Σάλα ήταν κρατούμενη στην Τεχεράνη, με το ιρανικό καθεστώς να τη χρησιμοποιεί τώρα ως διαπραγματευτικό χαρτί.

🧵/Let’s take a deeper look at why the Iranian regime would take an Italian journalist hostage.

Mohammad Abedini Najafabadi, a key figure in #IRGCterrorists’s military procurement network, was arrested in Milan at the request of the U.S. https://t.co/dq38ug1xHa pic.twitter.com/IF6SZH5di4

— Immortal (@Immortalless) December 27, 2024