Ο Έλον Μασκ είναι έτοιμος για το μεγάλο «μπαμ» – «Δίνει έξι δισ. για την εξαγορά της Λίβερπουλ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Weekend Sport», ο Έλον Μασκ ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Premier League και να αγοράσει την Λίβερπουλ.

Ο λόγος που ο Μασκ ενδιαφέρεται για τους «ρεντς» είναι ο δεσμός του με την περιοχή του Μερσεϊσάιντ καθώς εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του.

Ο πατέρας του Μασκ μίλησε στο «Times Radio» αλλά στην ερώτηση για το ενδιαφέρον του γιου του για την Λίβερπουλ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση.

«Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Είναι κάτι που επιθυμεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγοράσει», τόνισε.

👀 «My son [Elon Musk] would love to buy Liverpool, his grandmother is from there, we have family there, The Beatles grew up with our family.”

