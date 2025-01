Το νέο «χτύπημα» Μασκ: Τι ζητάει από τους followers του αυτήν τη φορά

Θα έπρεπε η Αμερική να απελευθερώσει τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική κυβέρνησή του; Με αυτό το ερώτημα «ξαναχτύπησε» ο Έλον Μασκ, πλέον δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ. Στη σχετική ανάρτησή του, μάλιστα, στο X προτρέπει το κοινό του να επιλέξει μεταξύ του «ΝΑΙ» και του «ΟΧΙ», αφού προηγουμέως άσκησε δριμεία κριτική σε κορυφαίους βρετανούς πολιτικούς.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025