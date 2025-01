Ο Έλον Μασκ δήλωσε σήμερα ότι το βρετανικό ακροδεξιό κόμμα Reform UK πρέπει να αλλάξει ηγέτη, δηλαδή τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο υποστήριζε έως τώρα.

«Το κόμμα Reform έχει ανάγκη από νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X αναφερόμενος στον Νάιτζελ Φάρατζ, εμβληματικό πρόσωπο του Brexit και ηγέτη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, το οποίο είναι σε πλήρη άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

The Reform Party needs a new leader. Farage doesn’t have what it takes.

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025