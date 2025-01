Ασταμάτητος Ίσακ – «Πάγωσε» το Έμιρεϊτς με το 10ο γκολ του σε 9 ματς (vids)

Ακόμα ένα γκολ στον λογαριασμό του τη φετινή σεζόν πρόσθεσε ο Αλεξάντερ Ίσακ.

Ο επιθετικός της Νιουκάστλ, έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του στον ημιτελικό του EFL Cup κόντρα στην Άρσεναλ, ανοίγοντας το σκορ για τις «καρακάξες» στο 37ο λεπτό.

Το γκολ του Ίσακ:

Με αυτό το τέρμα έφτασε τα 15 γκολ τη φετινή σεζόν και τα 10 στα τελευταία 9 ματς, ενώ παράλληλα αυτό ήταν και το 50ό του με τη φανέλα της Νιούκαστλ. Σε αυτό το διάστημα, μόνο ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ, έχουν πετύχει περισσότερα γκολ από παίκτες της Premier League, με 105 κι 73 αντίστοιχα.

50 – Alexander Isak has scored 50 goals for Newcastle United in all competitions, while since his debut in August 2022, only Erling Haaland (105) and Mohamed Salah (73) have scored more goals in all competitions among Premier League players. Great. pic.twitter.com/9HYRmCYFoF

— OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2025