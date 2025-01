Ανακοινώθηκε από την Φερεντσβάρος ο Ρόμπι Κιν

Η ήττα της Φερεντσβάρος από την Τούμπα με 5-0 «υπέγραψε» την λύση συνεργασίας του Πασκάλ Γιάνσεν με την ουγγρική ομάδα. Ο Ολλανδός προπονητής αναμένεται να μετακομίσει στις ΗΠΑ για να αναλάβει την Νιού Γιορκ, ενώ η πρωταθλήτρια Ουγγαρίας αποφάσισε να να καλύψει το κενό με ένα προπονητικά γνώριμο όνομα για την ελληνική πραγματικότητα.

Ο λόγος για τον Ρόμπι Κιν που ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Αστέρα Τρίπολης πριν από μερικούς μήνες.

📣 Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.💚🤍 pic.twitter.com/dwr11oGpqY

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 6, 2025